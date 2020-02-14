Voltex® в эфире "Квартирного вопроса"

Бесплатный билет на RusCable CLUB 2020
14 февраля 2020, 13:58
Рубрика: Компании
Метки: КАМИТ, ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, VOLTEX
Отрасль: Кабельная промышленность
Все когда-либо сталкиваются с проблемой ремонта и прокладки разного рода кабеля, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления. Разумеется, специалистам с данным вопросом справится элементарно. Тем более если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, то лучше обратиться к ним — квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.
Так уже 15 февраля (суббота) в передаче Квартирный вопрос на НТВ выйдет сюжет, где ведущие специалисты рекомендуют использовать продукцию Орловского кабельного завода.
В эфире демонстрируется процесс монтажных работ кабельно-проводниковой продукции под маркой VOLTEX®.
Данный кабель соответствует требованиям современных стандартов, а также удобен при монтажных работах, поскольку имеет специальное заполнение.
VOLTEX® — имя, которое служит гарантией качества!
Смотрите прямой эфир на телеканале НТВ и по ссылке: https://www.peredelka.tv/kv/archive/kayut-kompaniya/
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