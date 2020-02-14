Voltex® в эфире "Квартирного вопроса"

Все когда-либо сталкиваются с проблемой ремонта и прокладки разного рода кабеля, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления. Разумеется, специалистам с данным вопросом справится элементарно. Тем более если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, то лучше обратиться к ним — квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.



Так уже 15 февраля (суббота) в передаче Квартирный вопрос на НТВ выйдет сюжет, где ведущие специалисты рекомендуют использовать продукцию Орловского кабельного завода.

В эфире демонстрируется процесс монтажных работ кабельно-проводниковой продукции под маркой VOLTEX®.

Данный кабель соответствует требованиям современных стандартов, а также удобен при монтажных работах, поскольку имеет специальное заполнение.

VOLTEX® — имя, которое служит гарантией качества!

Смотрите прямой эфир на телеканале НТВ и по ссылке: https://www.peredelka.tv/kv/archive/kayut-kompaniya/