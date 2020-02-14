RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Компании

Voltex® в эфире "Квартирного вопроса"

Все когда-либо сталкиваются с проблемой ремонта и прокладки разного рода кабеля, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления. Разумеется, специалистам с данным вопросом справится элементарно. Тем более если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, то лучше обратиться к ним — квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.
 
Так уже 15 февраля (суббота) в передаче Квартирный вопрос на НТВ выйдет сюжет, где ведущие специалисты рекомендуют использовать продукцию Орловского кабельного завода.
В эфире демонстрируется процесс монтажных работ кабельно-проводниковой продукции под маркой VOLTEX®.
Данный кабель соответствует требованиям современных стандартов, а также удобен при монтажных работах, поскольку имеет специальное заполнение.
VOLTEX® — имя, которое служит гарантией качества!

Смотрите прямой эфир на телеканале НТВ и по ссылке: https://www.peredelka.tv/kv/archive/kayut-kompaniya/

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ЗАО "Орловский кабельный завод"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
АО
КЗ
Впервые в России аттестована специальная арматура для ВЛЗ 6-35 кВ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно