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Модернизация

"Россети Кубань" в 2020 году отремонтируют более 800 км ЛЭП в адыгейском энергорайоне

Россети Кубань в 2020 году отремонтируют более 800 км ЛЭП в адыгейском энергорайоне

14 февраля 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» планируют в 2020 году выполнить капитальный ремонт воздушных линий электропередачи высокого и низкого напряжения ремонтной протяженностью свыше 807 км в восьми муниципалитетах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Речь идет о капитальном ремонте воздушных линий электропередачи высокого и низкого напряжения в восьми муниципалитетах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Для повышения надежности работы ЛЭП энергетики выполнят вырубку древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах воздушных линий электропередачи на общей площади свыше 167 га. Наибольшее внимание будет уделено энергообъектам, расположенным в горно-лесистой местности Апшеронского и Майкопского районов.

Также предусмотрен капитальный ремонт воздушных линий электропередачи с заменой поврежденных и устаревших изоляторов общим количеством порядка 18,5 тыс. штук. Это почти 100 км провода, замена, выправка и усиление 900 опор ЛЭП.     

– В текущем году мы намного раньше приступили к ремонту энергообъектов. Несмотря на погодные условия, запланированные работы выполняем в установленные сроки. В феврале мы планируем отремонтировать четыре высоковольтных энергообъекта и 23 единицы распределительного оборудования, –  сообщил директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети Рустам Магдеев.

Адыгейские электрические сети отвечают за энергоснабжение населенных пунктов Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и пригорода Майкопа Республики Адыгея, а также Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края.

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