Энергетики Троицких электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» информируют жителей с. Светлое, Воронино, Радиомайка Пластовского района Челябинской области о том, что сегодня был произведен ряд оперативных переключений, после чего все клиенты «Россети Урал» переведены на резервные схемы электроснабжения.

Причиной стали ремонтные работы, которые один из крупных потребителей проводит на своих энергообъектах. Для безопасного проведения этих работ по заявке потребителя была временно обесточена воздушная линия электропередачи 110 кВ «Кочкарь - Борисовская - Светлинская», что могло ослабить схему электроснабжения и привести к технологическим нарушениям.

Необходимо добавить, что перевод на резервные схемы - это мера предосторожности, продиктованная необходимостью обеспечения надежного электроснабжения 448 жителей, а также 8 социально значимых объектов сел Светлое, Воронино, Радиомайка.

Уточним также, что при проведении ремонтных работ указанным потребителем произошла задержка, вызванная противоправными действиями неустановленных лиц на территории данного предприятия. Компанией «Россети Урал» - «Челябэнерго» направлены соответствующие документы в Уральское управление «Ростехнадзора» и Отдел МВД России по Пластовскому району.

Ситуация находится под особым контролем руководства компании «Россети Урал».

Телефон Центра поддержки клиентов компании «Россети Урал» по телефону 8-800-2501-220 (звонок бесплатный) или в WhatsApp по номеру 8-912-2901-220.