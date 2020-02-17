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Модернизация

"Мособлэнерго" в 2019 году заменило 3284 светильника в Подмосковье

Мособлэнерго в 2019 году заменило 3284 светильника в Подмосковье

17 февраля 2020, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В 2019 году Одинцовский, Красногорский, Мытищинский, Домодедовский, Коломенский, Павлово-Посадский, Щелковский филиалы АО «Мособлэнерго» заменили 3284 светильника, 18033 осветительных ламп, вновь смонтировали и заменили 48233 км СИП, установили новые 232 опоры уличного освещения, заменили 150 шкафов управления уличным освещением. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Мособлэнерго» Анатолий Кива на выездном расширенном заседании Комитета Московской областной Думы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Общая протяжённость сетей уличного освещения, переданных по муниципальным контрактам на обслуживание в «Мособлэнерго», составляет более 3000 км (из них в собственности компании 477 км), 89000 светоточек. В семи из десяти филиалах компании к обслуживанию сетей уличного освещения привлекается более 50 бригад и 55 единиц специальной техники.

Пресс-служба АО «Мособлэнерго»

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