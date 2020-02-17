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За рубежом

NGESO объявил о предварительных результатах аукционов на поставку мощности

NGESO объявил о предварительных результатах аукционов на поставку мощности

17 февраля 2020, 16:15
Рубрика: За рубежом
Метки: NGESO, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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По итогам торгов, состоявшихся на площадке британского независимого системного оператора NGESO, объявлены предварительные результаты аукционов на поставку мощности на год вперед (T-1 Capacity Auction) и на три года вперед (T-3 Capacity Auction).

На период с октября 2020 г. по сентябрь 2021 г. должно быть законтрактовано 1 024,409 МВт генерирующих мощностей (33,84% от общего выставленного на торги объема) по клиринговой цене £ 1,00 за 1 кВт в год. Предложения на поставку мощности были отобраны преимущественно от действующих генерирующих объектов (41,6%), на долю которых приходится также большинство поданных заявок (68,48%). Из 320,276 МВт новой генерации, заявленной на торги, контракты получили только 75,519 МВт.

Для поставок в период 2022-2023 гг. на торги было выставлено 58 994,694 МВт генерирующих мощностей и контракты получили 45 058,832 МВт по клиринговой цене в £ 6,44 за кВт. В общем объеме поданных на аукцион заявок 79,75% составили заявки от действующих объектов генерации, а 14,28% -- от новых объектов. По итогам аукциона в общем объеме отобранных мощностей 81,91% составили действующие объекты, в то время как из 8 423,328 МВт квалифицировавших на аукцион новых мощностей контракты получили 319,252 МВт генерации, а еще 2 763 МВт будет законтрактовано за счет трансграничных поставок. Результаты торгов на T-3 и T-1 опубликованы системным оператором 31 января и 7 февраля 2020 г. соответственно и считаются предварительными до официального согласования на уровне правительства.

Официальный сайт National Grid EMR

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