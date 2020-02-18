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Модернизация

Энергетики "Россети Центр Курскэнерго" снизили аварийность в сетях на 37 процентов

Снижение аварийности в сетях 0,4 кВ и выше филиала «Россети Центр Курскэнерго» в 2019 году составило 37 процентов относительно 2018 года. Средняя длительность перерыва электроснабжения потребителей в рассматриваемый период не превышала 1,84 ч.

Сократить количество технологических нарушений в сети удалось благодаря подробному анализу каждого возникающего технологического нарушения, запланированному алгоритму действий сотрудников при различных вариантах развития событий.

На ежегодное сокращение технологических нарушений влияет и реализация программы по техобслуживанию и ремонту электросетевого оборудования филиала. Так, за прошедший год специалисты Курскэнерго произвели ремонт более 1 838 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 -110 кВ, заменили 17 609 изолятора и свыше 21,5 км грозозащитного троса. На 321 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ (ТП) проведен ремонт оборудования.

Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей также проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности свыше 908,7 га трасс ЛЭП различного уровня напряжения.

«Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, сокращение времени аварийно-восстановительных работ вместе с успешной реализацией ремонтной программы позволяют обеспечить надежное и бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей», - отметил первый заместитель директора – главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин.

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