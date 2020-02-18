В своём обращении к Федеральной службе США по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Federal Communication Commission - FCC) компания Amazon просит разрешения на проведение дополнительных испытаний и сообщает о планах провести предварительные испытания недалеко от своих предприятий в г. Санвейл (Sunnyvale), штат Калифорния.

Компания хочет собрать достаточно данных для того, чтобы определить, стоит или нет продолжать и расширять свои исследования в области технологий CBRS на других локациях. Эти испытания могут быть связаны с планами компании Amazon предоставлять оптимизированные для облачной среды, частные мобильные сети в диапазоне CBRS разработчикам, телекоммуникационным операторам, операторам государственного сектора, предприятиям и другим организациям для быстрого развёртывания промышленных приложений для Интернета вещей (IoT), таких как системы наблюдения с передачей информации в режиме реального времени, интеллектуальные системы измерения и мониторинга техники безопасности на производстве. Об этом направлении деятельности в сотрудничестве с партнёрами Athonet, Ruckus (подразделение компании CommScope) и Federal Wireless компания Amazon заявляла ещё в 2018 году.

В настоящее время целый ряд операторов мобильной связи интересуется возможностями частных беспроводных сетей, работающих в диапазоне 3,5 ГГц и других спектрах частот. Такие сети могут предложить специализированные услуги мобильной связи электроэнергетическим компаниям, компаниям коммунального сектора, горнодобывающим компаниям и другим организациям, независимо от беспроводных сетей общего пользования. Предполагается, что Федеральная служба связи США в ближайшее время одобрит первоначальное коммерческое развёртывание сетей в диапазоне CBRS. Диапазон частот 3,5 ГГц иногда называют спектром «Goldilocks» (златовласка) из-за баланса, который он обеспечивает между покрытием и пропускной способностью: благодаря характеристикам прохождения сигнала при передаче в диапазоне средних частот, таком как диапазон CBRS, сигналы могут передаваться на большие расстояния и нести при этом значительные объёмы данных. Это отличается от передачи в диапазоне низких частот спектра, который может покрывать большие зоны, но без больших объёмов данных, или в диапазоне высоких частот спектра, который может обеспечить передачу больших объёмов данных, но только в пределах ограниченных расстояний. Диапазон CBRS будет открыт впервые для безлицензионного использования, но Федеральная служба связи будет проводить аукционы по диапазону 3,5 ГГц начиная с июня 2020 года, в преддверии к подготовке для 70 МГц лицензируемой деятельности. Среди других компаний, интересующихся передачей в диапазоне CBRS, такие компании как Ericsson и Sercomm.