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В этом году продолжится ремонт двух ключевых федеральных трасс в Саратовской области. Речь идет о капитальном ремонте «убитой» дороги до Озинок (А-298 автомобильная дорога Р-228 «Сызрань — Саратов Волгоград» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан) и о реконструкции участка трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

Трассу до Озинок первой в Саратовской области передали на федеральный уровень. Её капитально ремонтируют уже несколько лет. Автолюбители не могут дождаться, когда ремонт окончится. В этом году капремонт ждет еще несколько участков.

Заказчиком работ выступает подведомственное Росавтодору ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга». На этой неделе объявлены аукционы на капремонты трех участков трассы и на ремонт одного участка. Ремонт за 112,3 млн рублей ждет пятикилометровый участок трассы А-298 (45,8 — 50,6 км). Работы должны быть выполнены подрядчиком с 1 мая по 31 августа.

До 31 октября должен быть капитально отремонтирован 12-километровый участок трассы (от 127 до 140 км). За это в федеральном ведомстве готовы отдать 469 млн рублей.

Самые масштабные работы предстоят на участке от 211 до 238-го километра трассы А-298. За ремонт 27 километров дороги выложат более миллиарда рублей. Трассу фактически будут строить заново. Будет сделана новая земляная подушка, все подстилающие слои и сверху уложен в несколько слоев асфальтобетон. Предполагается, что работы начнутся с 1 апреля и завершатся 30 ноября 2020 года.

Ремонт 12-километрового участка обойдется в 448,3 млн рублей или чуть более 37 миллионов за километр. Самым дорогим будет строительство новой дороги между 223 и 238 километром трассы. Там общая стоимость работ оценена «Большой Волгой» в 602,3 млн рублей или порядка 40 миллионов за километр новой дороги.

Заявки от участников принимаются до 26 февраля. Победителей определят в тот же день.

Более масштабный ремонт ждет Саратовскую кольцевую автодорогу. Участок трассы 228 Сызрань-Саратов-Волгоград между 291-м и 325-м километрами ждет капитальная реконструкция. Ремонт 34 километров СКАД обойдется в 3,6 млрд рублей.

Проектом, который был разработан несколько лет назад, предусмотрена реконструкция участка протяженностью 10,829 км до четырехполосной дороги (ширина проезжей части — 2×7,5 м, ширина обочин — 3,75 м). Также планируется проложить 8 новых труб под трассой и построить три моста или путепровода обшей протяженностью 252 метра.

«Характеристика выполняемых работ: переустройство инженерных коммуникаций, возведение земляного полотна, устройство дорожной одежды, устройство водопропускных труб. Строительство транспортных развязок в разных уровнях, путепровода через железную дорогу, обустройство дороги (дорожные знаки, разметка, барьерное ограждение, автобусные остановки, площадки отдыха, наружное освещение)», — описан в документации объем работ.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 марта. Работы должны начаться 1 мая 2021 года, окончание запланировано на 31 октября 2024 года.