С 17 февраля 2020 года крупнейшая распределительная электросетевая организация Юга России называется ПАО «Россети Юг». Соответствующие изменения были внесены и зарегистрированы в уставе компании.

«Россети Юг» стала второй сетевой организацией, которая юридически перешла на единый бренд «Россети» с соответствующей региональной привязкой. Ранее свое название на АО «Россети Тюмень» изменило АО «Тюменьэнерго».

Напомним, решение о переходе на единую бренд-архитектуру всех дочерних зависимых обществ презентовал на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

«Группа «Россети» работает в 80 субъектах Российской Федерации, реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень. Работа под единым брендом усиливает взаимосвязь предприятий группы компаний «Россети», делает бренд более узнаваемым в стране и в отрасли. Потребителю становится проще и понятнее взаимодействовать с нами. Переход на единое имя – часть системного процесса масштабной трансформации всех направлений деятельности холдинга», - отметил глава «Россетей», Павел Ливинский.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным одобрена целевая модель управления электросетевым комплексом. Этот масштабный проект включает в себя создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению. И теперь возможно реализовать программу перехода «дочек» «Россетей» на единую бренд-архитектуру. Рассчитываем, что ребрендинг в компании «Россети Юг» будет сопровождаться выполнением поставленных Президентом задач - реальным повышением эффективности и качества обслуживания населения», - отметил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.

Смена фирменного наименования не повлечёт за собой изменений в структуре и кадровом составе «Россети Юг», а также в ее правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам.