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Модернизация

АО "ЮЭСК" в рамках инвестиционной программы 2020 года увеличивает генерирующие мощности

АО ЮЭСК в рамках инвестиционной программы 2020 года увеличивает генерирующие мощности

19 февраля 2020, 10:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЮЭСК, РУСГИДРО, КАМЧАТСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Инвестиционная программа АО «ЮЭСК» (дочернее общество ПАО «Камчатскэнерго», входит в Группу РусГидро) в 2020 году включает техперевооружение электрогенерирующих мощностей, реконструкцию тепловых объектов, а также выполнение технологического присоединения к электрическим и тепловым сетям. Всего в текущем году на выполнение запланированных мероприятий предприятие направит 868 млн рублей.

В рамках выполнения договоров технологического присоединения предприятий рыбоперерабатывающей отрасли, заявивших о расширении производства, АО «ЮЭСК» увеличивает установленную генерирующую и трансформаторную мощности в п. Усть-Камчатск и с. Соболево.

В п. Усть-Камчатск планируется увеличение мощности с 8 до 15 МВт. В рамках выполнения проекта в 2019 году разработана проектно-сметная документация и приобретена дизель-генераторная установка мощностью 1,5 МВт, ведутся закупочные процедуры по дальнейшему приобретению генерирующего оборудования. Строительно-монтажные работы и ввод  в эксплуатацию планируется выполнить в 2020–2021 гг.

С целью увеличения мощности газодизельной станции в с. Соболево заключен договор на приобретение газодизельного генератора мощностью 1,128 МВт, проводятся торги на поставку 2 трансформаторов для подстанций 35/6 кВ «Соболево» и «Устьевое».

Для ДЭС-2 в с.Эссо приобретён резервный модульный дизельный генератор мощностью 1 МВт и емкость для хранения топлива. Наличие резервного генерирующего оборудования позволит исключить перебои с энергоснабжением в случае аварийного отключения ВЛ 35-кВ Быстринская МГЭС-Эссо в период неблагоприятных погодных условий.

В связи со строительством жилых домов и станции очистки питьевой воды в с.Лесная, и связанным с этим увеличением потребления электроэнергии, для ДЭС-30 разработана проектно-сметная документация и заключен договор на  приобретение дополнительного модульного дизель-генератора мощностью  0,25 МВт. 

В сфере теплоснабжения АО «ЮЭСК» запланировало в с. Каменское Пенжинского района установку новой стационарной бойлерной установки взамен существующей. Оборудование приобретено, в период навигации будет доставлено к месту монтажа и введено в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2020-2021 гг.

В соответствии с международным Соглашением о расширении ветро-дизельного комплекса в п. Усть-Камчатск («Меморандум о взаимопонимании» заключен в 2017 г. между Правительством Камчатского края, ПАО «РусГидро» и японской компанией «Komai») заключен договор на приобретение ветро-энергетической установки. Оборудование будет поставлено в текущем году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

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