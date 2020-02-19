RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
За рубежом

Американский CAISO подвел итоги работы балансирующего рынка за 2014-2019 гг.

Американский CAISO подвел итоги работы балансирующего рынка за 2014-2019 гг.

19 февраля 2020, 17:30
Рубрика: За рубежом
Метки: CAISO
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

229 просмотров

Проведенный независимым системным оператором американского штата Калифорния CAISO анализ результатов работы балансирующего рынка EIM (Energy Imbalance Market) с момента его запуска 1 ноября 2014 г. по конец 2019 г. показал, что экономия суммарных затрат за счет географической диверсификации поставок электроэнергии превысила $ 860 млн. Финансовая выгода только за 2019 г. составила около $ 300 млн.

Целью EIM является оптимизация ценообразования при избытке дешевой ветровой и солнечной генерации. В настоящее время его участниками являются энергокомпании и организации восьми штатов: Калифорнии, Невады, Орегона, Вашингтона, Юты, Айдахо, Аризоны и Вайоминга. В перспективе к рынку планируют присоединиться штаты Монтана, Южная Дакота, Небраска и Нью-Мексико, а также мексиканский штат Северная Нижняя Калифорния. К 2022 г. в зоне обслуживания EIM должно быть размещено до 77% суммарной нагрузки всей так называемой Западной объединенной зоны (Western Interconnection).

Официальный сайт CAISO

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Системный оператор Эстонии опубликовал показатели выработки, потребления и экспорта/импорта электроэнергии странами Прибалтики за 2019 год
Total и EDF открыли лабораторию для исследования возможностей применения AI в энергетике
В Европе введено в эксплуатацию 3,6 ГВт шельфовой ветровой генерации в 2019 г.
NGESO объявил о предварительных результатах аукционов на поставку мощности
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно