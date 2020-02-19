Проведенный независимым системным оператором американского штата Калифорния CAISO анализ результатов работы балансирующего рынка EIM (Energy Imbalance Market) с момента его запуска 1 ноября 2014 г. по конец 2019 г. показал, что экономия суммарных затрат за счет географической диверсификации поставок электроэнергии превысила $ 860 млн. Финансовая выгода только за 2019 г. составила около $ 300 млн.

Целью EIM является оптимизация ценообразования при избытке дешевой ветровой и солнечной генерации. В настоящее время его участниками являются энергокомпании и организации восьми штатов: Калифорнии, Невады, Орегона, Вашингтона, Юты, Айдахо, Аризоны и Вайоминга. В перспективе к рынку планируют присоединиться штаты Монтана, Южная Дакота, Небраска и Нью-Мексико, а также мексиканский штат Северная Нижняя Калифорния. К 2022 г. в зоне обслуживания EIM должно быть размещено до 77% суммарной нагрузки всей так называемой Западной объединенной зоны (Western Interconnection).

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