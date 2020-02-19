Анонс журнала "Вести в электроэнергетике" №1(105) за 2020 год

Первый номер журнала открывается интервью заместителя Председателя Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы», члена редколлегии журнала Сергея Павлушко, в котором обсуждаются итоги 2019 года и происходящие в ЕЭС России изменения. Это проекты по цифровизации отрасли, присоединение к энергосистеме новых регионов, развивающаяся «зелёная» генерация и т.д.

В рубрике «Рынок электроэнергии» публикуется статья по материалам АО «СО ЕЭС» «Управление спросом потребителей розничного рынка: от тонкой настройки к опытной эксплуатации». Системный оператор Единой энергетической системы подвёл итоги очередного отбора исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию в рамках пилотного проекта по внедрению механизма управления спросом на розничном рынке электроэнергии. Результаты третьего по счёту отбора в несколько раз превысили показатели первой конкурсной процедуры – как по количеству желающих принять участие в механизме, так и по предлагаемому участниками отбора совокупному объёму услуг по управлению спросом на электрическую энергию.

Статья «Актуальность бесцехового производства предприятий энергетики в условиях индустриализации 4.0» опубликована в рубрике «Управление отраслью».

В настоящее время российская экономика стоит перед историческим вызовом – войти в эпоху четвёртой, цифровой индустриализации в числе лидеров или попасть в аутсайдеры с утешительным призом в виде статуса «развивающейся страны» с туманными перспективами.

В рубрике «В Госдуме РФ» представлена статья «Альтернативная котельная – законодательный аспект» о круглом столе, состоявшемся в Госдуме, на котором рассматривался ФЗ № 279 «О внесении изменений в закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения». В этом законе закреплены принципы действия альтернативной котельной.

О техническом перевооружении отечественных ТЭС с энергоблоками СКД рассказывается в рубрике «В НТС ЕЭС». Этот вопрос рассматривался на совместном заседании Научно-технического совета НП «НТС ЕЭС» и Секции Научного совета РАН по проблемам надёжности и безопасности больших систем энергетики.

В продолжении темы техперевооружения в номере публикуется статья «Перспективные направления применения газотурбинных и парогазовых установок в энергетике России», в которой рассмотрены основные факторы, определяющие направления и масштабы эффективного использования ГТУ и ПГУ. Проведено ранжирование ПГУ-ТЭС и ГТУ-ТЭС по эффективности.

В рубрике «Плану ГОЭЛРО – 100 лет» помещена статья «Восточным электрическим сетям – 90 лет». История возникновения Коломенского зонального участка «Восточных электрических сетей» – филиала компании «Россети Московский регион» (бренд ПАО «МОЭСК») – является наглядным примером претворения в жизнь государственного плана электрификации Советской России (ГОЭЛРО).

Интервью генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр

и Приволжье» Игоря Маковского опубликовано в рубрике «Отрасль и регион». Обозреватель журнала «Вести в электроэнергетике» Людмила Юдина, наряду с другими представителями СМИ задала И. Маковскому следующий вопрос:

– В конце 2019 г. Государственная Дума РФ приняла поправки в «Закон об электроэнергетике» в части микрогенерации, который, в частности, обязывает электросетевые организации принимать в распределительную сеть излишки электроэнергии, выработанной на непромышленных ВИЭ- и микроустановках. Как это повлияет на работу распределительной сети? Готовы ли ваши компании технически, технологически к приёму электроэнергии «со стороны»?

В рубрике «Анализ и прогноз» рассматриваются перспективы нормирования молниезащиты. Проведён краткий обзор развития современной науки о молнии и молниезащите. Обоснована необходимость разработки и введения ГОСТа по молниезащите, включающего все современные достижения науки о природе молнии и способах молниезащиты. Обоснована необходимость переработки существующих программ по расчёту систем молниезащиты и заземления.

Материалы Первой научно-технической конференции «Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся машин. Предпосылки перехода на обслуживание по реальному состоянию», которая состоялась в НИУ «МЭИ» и была организована Национальным исследовательским комитетом А1 (НИК А1) «Вращающиеся электрические машины» Российского национального комитета СИГРЭ (РНК СИГРЭ) совместно с ПАО «Интер РАО», НИУ «МЭИ» и ООО «БО-ЭНЕРГО», опубликованы в рубрике «В РНК СИГРЭ».

В рубрике «Международный опыт» освещается опыт национального рынка электроэнергии Австралии.

«Энергетический переход» Австралии сопровождается природными катаклизмами и авариями, ростом цен и противоречивыми инициативами правительства. А Национальный рынок электроэнергии должен работать в условиях непростого компромисса. С одной стороны, развитие экономики и надёжность энергосистемы страны напрямую зависит от угля. С другой, будучи ярким примером грядущих вызовов изменения климата, в стране идёт масштабное строительство «зелёной» энергетики, внедрение передовых технологий на всех этапах электроснабжения, а в каждом пятом доме включена солнечная панель.

Источник: «Вести в электроэнергетике»