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Модернизация

Более 3,5 тысяч потребителей подключил филиал "Россети Северо-Запад" в Республике Коми к своим сетям в 2019 году

В 2019 году филиал компании «Россети Северо-Запад» в Республике Коми выполнил работы по технологическому присоединению к электрическим сетям 3 563 заявителей. Общая мощность всех энергопринимающих устройств составила 89 МВт. 92% всех объектов – это подключение льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт.

Чаще всего «льготники» обращаются в энергокомпанию за технологическим присоединением индивидуальных жилых, а также дачных домов, гаражей и хозяйственных построек.

Осенью 2019 года специалистами филиала завершены работы по строительству к дачному массиву «Малая Соколовка» в Сыктывдинском районе 12 км воздушной линии электропередачи 10 кВ. Для электроснабжения дачных домиков в садоводческих комплексах была создана распределительная сеть 0,4 кВ протяженностью 38 км,  установлены 8 КТП 10/0,4 кВ. Централизованным электроснабжением  были обеспечены 70 новых заявителей.

Впервые прошлой осенью электричество с «большой земли» получили и жители возрождающейся деревни Ёлькыб в Удорском районе. Энергетики построили линию 10 кВ с воздушным переходом через р. Мезень, внутрипоселковую сеть, установили КТП 10/0,4 кВ.

Новой электросетевой инфраструктурой обеспечили энергетики малоэтажные жилые  комплексы «Холмы» и «Семейный остров» в пригороде Сыктывкара, микрорайон «Южный» в с.Визинга Сысольского района,  новые дома в м.Пятигорск Усть-Куломского района.

Всего в 2019 году на новое строительство и реконструкцию энергообъектов для подключения потребителей льготной категории филиал направил 218 млн рублей. При этом общий размер платы, полученный от этих заявителей, составил чуть больше 3 млн рублей.

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Компания: Россети Северо-Запад

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