Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с Министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером в рамках рабочей поездки в Германию.

Денис Мантуров вместе с Петером Альтмайером принял участие в конференции "Инновации - двигатель экономического роста». Также на мероприятии выступили генеральный директор Объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен и президент Российско-Германской внешнеторговой палаты, председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зееле.

Показательно, что несмотря на санкционные ограничения, объем накопленных немецких инвестиций в нашу страну за последние 4 года увеличился в 1,5 раза и превысил 20 млрд долларов. Причем большая часть вложений – 34% – приходится на обрабатывающую промышленность и 28% относится к сфере торговли

- рассказал Денис Мантуров.

По словам главы ведомства, в России в настоящее время представлено около 4,5 тыс. немецких компаний, включая импортеров. В качестве примеров Денис Мантуров привел открытие в 2019 году компанией Knauf производства готовых строительных модулей, запуск завода Wolffkran GmbH по производству башенных кранов и начало выпуска легковых автомобилей на подмосковном заводе Daimler. Помимо этого, сейчас реализуются 6 специальных инвестиционных контрактов в части локализации производств таких глобальных игроков, как Mercedes, VW, CLAAS, Gildemeister AG и группа компаний WILO.

В своем выступлении Петер Альтмайер отметил такие перспективные области российско-германского сотрудничества, как автомобилестроение, фармакология, энергетика, в том числе водородная и солнечная, сделал акцент на цифровизации производства и его локализации. Как подчеркнул Министр экономики и энергетики ФРГ, несмотря на усиление санкций в некоторых областях, Германия стремится развивать экономическое сотрудничество с Россией.

Многие компании готовы инвестировать в Россию, и для этого нужны надежные и гибкие решения - уверен, что их можно найти. Для этого необходимо развивать диалог между нашими странами

- сказал Петер Альтмайер.

Россия и Германия уже создали рабочую группу для урегулирования газового транзита, а также рабочую группу для поддержки среднего и малого бизнеса. Для ориентирования немецких предпринимателей на российском рынке, в рамках ГИСП было сформировано руководство, где объясняются такие понятия и механизмы, как, например, СПИК и импортозамещение.

Экономическое сотрудничество - это мост между нашими странами. В прошлом году мы провели опрос среди немецких предпринимателей, работающих на российском рынке, и 87% опрошенных оценили собственное положение как благоприятное и 34% - каждый третий опрошенный - хочет инвестировать в Россию

- поделился председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Глава Минпромторга России пригласил немецких коллег на Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум. После конференции Денис Мантуров отправился на встречу с Петером Альтмайером, где министры обсудили сотрудничество в областях легкой промышленности, цифровых технологий, интернет-торговли и стандартизации.

Денис Мантуров также акцентировал внимание на необходимости выработать единый механизм взаимодействия России с Евросоюзом.

Сегодня мы обсуждали инициативы по налаживанию сотрудничества по получению сертификации предприятий лёгкой промышленности. Немецкие коллеги нас поддержали - сертифицировались уже 12 компаний, которые были представлены совсем недавно на Мюнхенской выставке. Среди новых инициатив - водородная энергетика, накопители, литий-ионные батареи. Также мы говорили о создании максимально комфортных условий в формате "зелёного коридора" для работы наших малых и средних компаний в части упрощения таможенных процедур, чтобы активизировать поставки в двустороннем формате. Что касается электронной торговли, в России это направление активно развивается, и мы хотели бы видеть возможность размещения логистического центра нашей компании Wildberries в Германии, так как они реализовали сейчас подобный проект в Словакии. Эти аспекты взаимодействия принесут существенный вклад в развитие нашего сотрудничества

- подытожил Денис Мантуров.