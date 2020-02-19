ПАО "Газпром" в 2020 году планирует начать строительство комплекса по сжижению природного газа в Шегарском районе Томской области для автономной подачи газа, говорится в пресс-релизе монополии, распространенном во вторник вечером по итогам встречи председателя правления Алексея Миллера и губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

"Компания планирует приступить к строительству малотоннажного комплекса по сжижению природного газа в районе газораспределительной станции (ГРС) "Каргала" в Шегарском районе, а также станций приема, хранения и регазификации газа. (. . .) Строительно-монтажные работы предполагается завершить в 2021 году", - говорится в сообщении.

Ввод объектов позволит автономно газифицировать удаленные от газопроводов населенные пункты. В частности, административные центры Бакчарского, Кожевниковского, Тегульдетского и Чаинского районов.

Общий объем инвестиций "Газпрома" в газотранспортную инфраструктуру Томской области в 2020 году составит 4,65 млрд рублей, что более чем в четыре раза больше, чем в 2019 году. В свою очередь, Томская область должна обеспечить подготовку к приему газа более 10 тыс. домовладений и квартир, перевести на газ свыше 80 котельных.

Как сообщалось, "Газпром" и Томская область реализуют совместную программу газификации региона. До 2018 года объем инвестиций в программу оценивался в 13,8 млрд рублей, треть затрат взял на себя бюджет, треть - "Газпром", треть - инвесторы, бизнес и население. Осенью 2017 года стороны утвердили программу до 2021 года, согласно которой уровень газификации региона к этому моменту вырастет до 50%. Общий объем инвестиций в программу до 2021 года оценивается в 6,6 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2018 года уровень газификации составлял 12,3%.

Программа газификации региона состоит из трех проектов: Асиновский (строительство 500 км газораспределительных сетей и двух ГРС, газификация около 10 тыс. домовладений), Шегарский (строительство ГРС и газификация около 1 тыс. домовладений), а также строительство комплекса СПГ в селе Каргала Шегарского района, а также пяти станций регазификации и 219 км газопроводов (позволит газифицировать около 5 тыс. домовладений).

Всего предполагается построить более 1 тыс. км газовых сетей, в том числе 860 км - внутрипоселковых в Шегарском, Бакчарском, Чаинском, Тегульдетском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском, Первомайском и Томском районах.