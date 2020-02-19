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19 февраля 2020, 10:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРДВ, ИНФРАСТРУКТУРА, ТОР ЧУКОТКА
Отрасль: Строительство
Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) открыла на территории Чукотского автономного округа дочернюю управляющую компанию для сопровождения резидентов свободного порта Владивосток и инвесторов, сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока.
"По решению Совета директоров АО "Корпорация развития Дальнего Востока" в Чукотском автономном округе создано дочернее общество - ООО "УК ТОР "Чукотка". Соучредителем управляющей компании, которая расположена в городе Анадыре, выступил Фонд развития Чукотки", - говорится в сообщении.
В настоящее время у корпорации работает десять дочерних компаний на Дальнем Востоке. Их основная задача: взаимодействие с инвесторами и предприятиями-резидентами в едином стандарте по всему округу, оперативное решение вопросов, предоставление необходимых услуг для бизнесменов в пределах своего региона. Руководителем компании назначен Сергей Колядко, который ранее возглавлял АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк").
На территории Чукотского автономного округа зарегистрировано 58 резидентов территории опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток. Общий инвестиционный портфель их проектов составляет 37,1 млрд рублей. Запуск всех заявленных проектов позволит трудоустроить около 3,6 тыс. человек. По данным КРДВ, в проекты уже вложено 4 млрд рублей, работу получили более 750 жителей Чукотки. Инвесторы реализуют проекты в области производства минеральных вод, выращивания овощей, модернизации инфраструктуры порта и разработки месторождений золота.
ТОР - территория с особым правовым режимом ведения бизнеса. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры.
В конце ноября прошлого года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что управление строительством инфраструктуры на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке нужно передавать на уровень регионов. Сейчас этим занимается Корпорация развития Дальнего Востока.
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