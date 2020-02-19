На крупнейшей подстанции в Астрахани завершается ремонт

До конца февраля специалисты астраханского филиала «Россети Юг» закончат текущий ремонт оборудования на крупнейшей подстанции Астрахани – 110 кВ «Юбилейная», расположенной в Кировском районе областного центра.

Подстанция «Юбилейная» - одна из важнейших подстанций города. Она обеспечивает электроснабжение более 100 тыс. бытовых потребителей Кировского и частично Ленинского районов Астрахани, а также социальных и торгово-развлекательных объектов, Астраханского областного радиотелевизионного передающего центра. Несмотря на то, что подстанция введена в эксплуатацию в 2011 году, плановые ремонтные работы необходимы, чтобы предупредить повреждения оборудования, своевременно выявить и устранить скрытые дефекты, поддерживать рабочие параметры оборудования в соответствии с техническими нормами.

К настоящему времени энергетики уже выполнили текущий ремонт 30 единиц оборудования, в том числе 27 вакуумных выключателей и 2 силовых трансформаторов, существенно повысив стабильность функционирования энергосистемы, особенно в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок. До конца февраля на подстанции «Юбилейная» предстоит выполнить ремонт еще 26 вакуумных выключателей 10 кВ и трех измерительных трансформаторов 110 кВ. Все работы проведены без отключения потребителей.

Всего в 2020 году в рамках реализации ремонтной программы специалисты астраханского филиала «Россети Юг» отремонтируют более 480 трансформаторных подстанций, из них 45 - в областном центре, свыше 760 тыс. км линий электропередачи различных классов напряжения, в том числе более 52 км воздушных и кабельных линий в городе Астрахани, заменят 1,1 тыс. дефектных опор, из них 484 - в областном центре.