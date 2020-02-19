Нижний Новгород к 800-летию перейдет на светодиодное освещение

Все ртутные светильники в Нижнем Новгороде будут заменены на светодиодные к 800-летию города, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные мэрии.

Депутаты городской Думы обсудили ремонт систем наружного освещения на заседании комиссии по экологии. По словам представителя городской администрации, к юбилею Нижнего Новгороде все еще останутся неосвещенные места. Эту проблему планируется решать в текущем режиме.

МП «Инженерные сети» намерено привлечь 222,1 млн рублей для замены 10 тысяч светильников на основных магистралях и улицах. Работы планируется завершить к 31 июля 2020 года. Пока же только 6 % светильников в городе — светодиодные.