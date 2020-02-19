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Инвестиции (проекты)

Нижний Новгород к 800-летию перейдет на светодиодное освещение

Нижний Новгород к 800-летию перейдет на светодиодное освещение

19 февраля 2020, 11:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электротехника 

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Все ртутные светильники в Нижнем Новгороде будут заменены на светодиодные к 800-летию города, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные мэрии.

Депутаты городской Думы обсудили ремонт систем наружного освещения на заседании комиссии по экологии. По словам представителя городской администрации, к юбилею Нижнего Новгороде все еще останутся неосвещенные места. Эту проблему планируется решать в текущем режиме.

МП «Инженерные сети» намерено привлечь 222,1 млн рублей для замены 10 тысяч светильников на основных магистралях и улицах. Работы планируется завершить к 31 июля 2020 года. Пока же только 6 % светильников в городе — светодиодные.

«Этот факт, к сожалению, крайне неприятен, поэтому мы постарались поддержать те программы, которые есть, — сказал председатель постоянной Александр Котельников. — Наше пожелание только одно — давайте быстрее реализовывать».

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