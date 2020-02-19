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Модернизация

"Россети Северо-Запад" в Новгородской области в течение года подключили к электросетям 3,6 тыс новых потребителей

В 2019 году «Россети Северо-Запад» в  Новгородской области подключили к электросетям  3596 новых потребителей. Объем присоединенной мощности составил 46,3 МВт. Большинство подключений традиционно приходится на Новгородский район.

Услуга техприсоединения наиболее востребована у «льготной» категории заявителей до 15 кВт. Для нужд индивидуального жилищного строительства выполнено 3423 подключений (95 процентов от общего количества подключений).  На эти цели энергетики направили 218 млн рублей.  Напомним, стоимость техприсоединения для «льготников» составляет всего 550 рублей.

Растет спрос на электроэнергию со стороны малых и средних предприятий. В минувшем году филиал обеспечил электроэнергией 173 юридических лиц (в 2018 году - 108). В числе наиболее крупных присоединенных потребителей - ООО «Белгранкорм – Великий Новгород»  - цех по производству удобрений (273 кВт),  ООО «Новгородская Лесопромышленная Компания «Содружество» (560 кВт),  ООО «Эллирон-Девелопмент  - логистический центр «Пятерочка» (1700 кВт), ООО  «Т-Арм» - производство трубопроводной арматуры  (300 кВт),  сельхозпредприятие ООО «Сташевское» (348 кВт).

В течение года между сетевой компанией и потребителями также заключено 3630 новых договоров ТП, что на 108 договоров больше, чем в 2018 году. 99 процентов заявок на ТП поступили в новгородский филиал «Россети Северо-Запад» через электронные сервисы.

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