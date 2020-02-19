По информации системного оператора Эстонии Elering, в 2019 г. в стране было выработано 6,4 ТВт*ч электроэнергии, что на 39% меньше, чем в 2018 г. Производство электроэнергии на базе традиционных видов топлива сократилось почти вдвое и составило 4,5 ТВт*ч. При этом выработка электроэнергии на базе ВИЭ выросла на 17% – до 1,9 ТВт*ч в 2019 г., а в общем объеме потребленной электроэнергии, доля ВИЭ-генерации составила 21%.

Импорт электроэнергии в эстонскую энергосистему из соседних стран на 61% превысил уровень 2018 г. и составил 5,6 ТВт*ч. При этом экспорт электроэнергии из Эстонии в соседние государства сократился на 36% – до 3,4 ТВт*ч. Транзитные перетоки электроэнергии через эстонскую энергосистему составили ≈3,2 ТВт*ч и соответствовали уровню 2018 г. Потребление электроэнергии в Эстонии сократилось на 1% по сравнению с 2018 г. и составило 8,6 ТВт*ч. В целом в 2019 г. в Эстонии было потреблено на 2,2 ТВт*ч больше электроэнергии, чем произведено. В соседней Латвии выработка электроэнергии в 2019 г. снизилась на 5% – до 6,1 ТВт*ч, а потребление сократилось на 2% и составило 7,2 ТВт*ч. В общей сложности 85% спроса на электроэнергию было обеспечено за счет внутреннего производства. В целом за год дефицит электроэнергии в стране составил 1,1 ТВт*ч. В Литве производство электроэнергии увеличилось на 12% – до 3,6 ТВт*ч, а потребление выросло на 1% до 13 ТВт*ч. За 2019 г. дефицит электроэнергии в стране составил 9,3 ТВт*ч, а внутренняя генерация покрывала только четверть потребления.

В целом в трех прибалтийских странах в 2019 г. выработка энергии сократилась до 16,2 ТВт*ч, что на 20% меньше, чем в предыдущем году. Потребление в 2019 г. осталось на уровне 2018 г. и составило 28,8 ТВт*ч. Дефицит электроэнергии в 2019 г. вырос по сравнению с 2018 г. и составил 12,6 ТВт*ч, или 43% от общего потребления.

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