Французская энергетическая компания Total и энергопровайдер EDF открыли совместную лабораторию с целью исследования возможностей применения технологий на базе AI для критически важных систем в энергетике, сообщило издание pv magazine.

Лаборатория размещена в научно-исследовательском центре EDF Lab Paris-Saclay, где эксперты займутся, в первую очередь, реализацией проектов по изучению потенциала применения алгоритмов машинного обучения для критически важных и при этом уязвимых промышленных систем. Среди таких областей выделяют авиационную промышленность и инфраструктуру электростанций, где технические неисправности могут иметь критические последствия.

Кроме того, в рамках совместного проекта компании будут изучать возможности AI для оптимизации процессов в энергетике, ускорения получения доступа к данным и обработки информации, а также общего повышения производственной эффективности.

В июле 2019 года EDF и Total были в числе восьми компаний, подписавших манифест об использовании AI-технологий, разработанный при поддержке Министерства экономики и финансов Франции. Данный документ предусматривает выделение ресурсов для исследования потенциала искусственного интеллекта и вариантов его практического применения.