"Умная" кабельная технология Prysmian Group

Prysmian Group внедряет свою новую «умную» кабельную технологию Pry-ID, которая обеспечивает простой и лёгкий доступ в режиме реального времени к всесторонней информации о статусе кабеля.

В сценарии, когда соединённые объекты представляют настоящее и будущее для всех видов бизнеса, а также в таком секторе экономики, как кабельная отрасль, где требуется постоянный мониторинг кабельных продуктов и арматуры, технология Pry-ID действует как цифровой отпечаток пальца для кабелей, обеспечивая доступ с помощью технологии RFID (радиочастотная идентификация) к полному набору критически важной информации в отношении кабелей и арматуры, включая тип кабеля, его длину, происхождение и компоненты, к которым он подключён. Технология Pry-ID доступна в одном легко экспортируемом файле, доступном в любое время и повсюду через мобильное приложение.

Технология Pry-ID обеспечивает значительные преимущества, такие как достоверная идентификация, исключительно высокий уровень точности и сокращение времени монтажа и прокладки, что означает экономию энергии и возможность простого и надёжного определения местоположения кабелей и компонентов в зданиях, в результате чего повышается безопасность. Эта технология не требует внешнего источника электропитания и действует на протяжении всего срока службы кабеля, даже в самых сложных окружающих условиях.

Чипы радиочастотной идентификации совместимы с международным стандартом GS1, который направлен на повышение эффективности, безопасности и прозрачности цепочек поставки. Этот стандарт даёт возможность использовать сериализованный всемирный торговый идентификационный номер (SGTIN) на каждом метре кабеля для последующей передачи информации с помощью считывающего устройства. Prysmian Group также получила награду в категории «Наилучшее использование RFID для совершенствования продукта или услуги» на 13-й ежегодной церемонии награждения, посвященной технологии радиочастотной идентификации, организуемой независимым медиа-ресурсом RFID Journal, состоявшейся в апреле 2019 года в г. Финикс, штат Аризона, США. Латвийская электроэнергетическая компания Sadales tīkls и Prysmian Group достигли соглашения о прокладке серии «умных» кабелей, оснащённых технологией радиочастотной идентификации, в основной энергосистеме Латвии в июле 2020 года. Этот проект будет реализован компанией Prysmian Group North Europe и предусматривает прокладку примерно 7 километров подземных кабелей на напряжение 1 кВ, изготовленных на предприятии Prysmian Group Baltics AS в городе Кейла (Keila), Эстония. В последние годы более 5000 километров кабелей производства Prysmian Group были проложены в энергосистеме латвийской компании Sadales Tīkls.