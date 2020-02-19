В Дмитровском округе будет создано более 300 рабочих мест

На территории терминально-логистического центра «Белый Раст» благодаря строительству склада тарно-штучных грузов будет создано более 300 рабочих мест.

В Министерстве жилищной политики уже выдано разрешение на строительство. Площадь склада будет около 40 тыс. кв. м, строительство завершится в конце 2020 г. Инвестиции в проект составят 1 млрд руб. Сообщается, что в складском центре будет проводиться работа с контейнерами, насыпными строительными, тяжеловесными и крупногабаритными промышленными грузами, а также колесной и гусеничной техникой. Застройщиком объекта выступает ООО «ИКСПИ-групп». Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.