Вчера в Махачкале состоялась встреча Главы Республики Дагестан Владимира Васильева и заместителя Генерального директора ПАО «Россети», гендиректора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.

В рабочей встрече также приняли участие председатель Правительства Дагестана Артам Здунов, профильный вице-премьер Владимир Лемешко и управляющий директор «Дагестанской сетевой компании» Владимир Сыщиков. Были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития электросетевого комплекса Дагестана, а также реализация инвестиционной программы холдинга «Россети», направленной на устойчивое энергоснабжение потребителей на территории региона.



Владимир Васильев подчеркнул, что работа с компанией «Россети» ведётся в тесном взаимодействии.



В свою очередь, Виталий Иванов затронул тему аварийных отключений, а также сообщил о проделанной в отрасли за последние полгода работе.

«К апрелю-маю мы должны закончить объемы инвестирования со стороны группы «Россетей» по надёжности. Это те финансовые вложения, которые мы планировали, начиная с 2018 года. Сейчас порядка 75-77% физического объема по республике выполнено. Выполняем примерно на сумму 1 млрд 650 млн рублей. Напомню, что это нетарифный источник. За два года совокупно порядка 3,5 млрд рублей мы планируем нетарифно вложить», – поделился планами Виталий Иванов. Кроме того, он отметил, что в июне будет завершено проектирование по программе снижения потерь. «В настоящий момент по распределительным сетям полностью закончили проектирование. Цена вопроса по проектированию порядка 900 млн рублей, эти деньги также носят нетарифный характер», – сказал гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ».

Было озвучено, что к осени планируется провести торгово-закупочные процедуры и начать работу по освоению объемов проектирования. Особое внимание будет уделено тем сетям, где наблюдается низкое качество напряжения и потери. На эти цели планируется направить средства в объеме примерно 10 млрд рублей, источник финансирования - нетарифный. Совет директоров ПАО «Россети» данную позицию поддержал.



Не обошёл стороной Виталий Иванов и тему повышения надёжности электроснабжения. Напомним, с 4 по 9 февраля были перебои в электроснабжении, вызванные ухудшением погоды в Дагестане. Вместе с тем, отмечено, что наблюдается снижение аварийности на 24 % в тех селах, где ранее проходила реконструкция сетей. Средняя длительность отключений – 1 час 53 минуты, что ниже усреднённого времени восстановления энергоснабжения потребителей. Говоря о потенциале в отрасли, Виталий Иванов добавил, что в регион завезён аварийный резерв на сумму, равную 250 млн рублей. Таким образом работа по аварийному резерву по «Дагестанской сетевой компании» закончена полностью. Закуплены вышки, бригадные автомобили, автомобили для сбытовой деятельности, приобретена дугозащитная спецодежда для работников. Подводя итоги, Виталий Иванов сообщил, что колоссальный путь в этой части проделан, но также планируется обратиться на имя Президента страны по поводу глобальной программы повышения надёжности.

В продолжение темы Виталий Иванов сказал: «Думаю, работу по проектированию, в том числе под программу снижения потерь и сети низкого класса напряжения, мы, безусловно, завершим к июню 2020 года. На первом этапе будет затрачено 8-10 млрд рублей. В целом работа рассчитана на три года. Сумма потребуется колоссальная – 35 млрд рублей. То, что было намечено ранее, выполнено на 80 %. Самое важное, что удалось сделать, – появился автотранспорт – 52 машины переданы в районы, аварийный резерв, мобильная подстанция. В течение месяца предполагается доставить в республику еще одну».

В этой связи он обратился к руководителю региона за организационной поддержкой.

«Дагестан уже стал вашим пилотным проектом, вы вкладываетесь в республику. Названа цифра – 35 млрд рублей, средства позволят привести в нормативное состояние электросетевое хозяйство в Дагестане, которое сейчас в самом сложном положении на всем Северном Кавказе. Мы признательны, что вы этим последовательно занимаетесь, системно и глубоко погружаетесь в вопрос. Мы всячески будем этому содействовать», – заверил Глава региона. Завершая, Владимир Васильев заверил: «Я думаю, мы и дальше будем двигаться по этому пути с тем, чтобы, как и договаривались ранее, привести в нормативное состояние сети и обеспечить затем 100% оплату за потребляемые энергоносители».

Помимо прочего, обсуждена идея проведения подземных коммуникаций там, где это обосновано природными условиями.

«Мы готовы и заинтересованы, исходя из имеющихся у нас ресурсов, заняться этим вопросом вместе с вами, чтобы работать на общий результат. Если вы дадите рекомендации по таким участкам, где случаются частые обрывы, систематические сбои в обеспечении электроэнергией, мы готовы их закрыть», – заключил руководитель субъекта.

Актуальной темой встречи сторон также стало обсуждение этапов консолидации сетевых активов Махачкалы на базе группы «Россети Северный Кавказ». Как неоднократно отмечалось, без этого единственно верного решения - передачи объектов столицы региона на баланс крупнейшей электросетевой компании округа – невозможна реализация ремонтных и инвестиционных программ, направленных на повышение надежности энергоснабжения махачкалинцев.



Главный энергетик макрорегиона Виталий Иванов отметил конструктивное взаимодействие с органами власти Дагестана, подчеркнув, что личное участие Главы республики Владимира Васильева во многом способствует решению вопросов развития электросетевого комплекса региона, и, следовательно, - повышению надежности энергоснабжения жителей Дагестана.