Юго-Западный филиал «Россети Кубань» в 2019 году принял на баланс 58 объектов электросетевого хозяйства Анапского, Новороссийского, Геленджикского, Абинского и Крымского районов Краснодарского края. Это объекты электросетевого хозяйства, являющиеся бесхозяйными либо принадлежащие организациям и частным лицам, неспособным обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт.

В числе присоединенных энергообъектов – 14 трансформаторных подстанций, 42 линии электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью более 14 км и другие.

- Большая часть жалоб на низкое напряжение и длительные отключения электричества, связана с бесхозными объектами электросетевого хозяйства, а также с энергообъектами, которые находятся в неудовлетворительном состоянии по вине собственников. Такие объекты являются одной из главных причин снижения надежности электроснабжения, серьезных потерь электроэнергии, источником повышенной опасности, – поясняет директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха. - В отношении движимого бесхозяйного электросетевого имущества мы проводим активную работу по приему в собственность данных объектов в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

По бесхозяйным объектам, являющимися недвижимым имуществом в силу ст. 225 Гражданского кодекса РФ муниципальные образования должны по итогам проведенной инвентаризации включать его в реестр муниципальной собственности и приводить в соответствие с требованиями нормативно-технической документации. После того, как данное имущество станет муниципальной собственностью, муниципальные образования имеют право распоряжаться им, передавая в собственность, в пользование либо на техническое обслуживание энергетическим компаниям.

Одно из главных преимуществ консолидации объектов электросетевого хозяйства на базе крупных территориальных сетевых организаций в том, что появляется возможность установить единые тарифы на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволит не только создать условия для поступательного развития энергетического комплекса, но и сделает процедуру технологического присоединения простой и прозрачной.

Принимая в собственность объекты электросетевого хозяйства, Юго-Западные электрические сети осуществляют ремонт и эксплуатацию данного оборудования, внедряет единую техническую политику, используя инновационные технологии, новейшие виды современного оборудования и программного обеспечения, что создает единую управленческую базу и повышает качество предоставляемых населению услуг. В 2020 году филиал продолжит работу по консолидации электросетевых активов. С порядком передачи объектов электросетевого хозяйства, критериями, которыми должен соответствовать объект можно ознакомиться на официальном сайте «Россети Кубань» в разделе «Передача объектов электросетевого хозяйства в собственность ПАО «Кубаньэнерго».

Консолидация объектов электросетевого комплекса осуществляется в рамках исполнения Стратегии развития электросетевого комплекса России, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р.