Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) готовы поддерживать проекты модернизации неэффективной дизельной генерации в Приморском крае на основе применения современных технологий автономного энергоснабжения и в сфере возобновляемых источников энергии.

«АНО АПИ активно взаимодействует с заинтересованными инвесторами в распределенную генерацию, федеральными органами власти и финансовыми институтами. Со своей стороны мы готовы оказывать содействие в реализации проектов модернизации неэффективной дизельной генерации, которые обеспечивают социально-экономическое развитие удаленных территории Приморского края» заключил ведущий менеджер АНО АПИ Максим Губанов.

Вопросы привлечения инвестиций в Приморский край для развития энергетической инфраструктуры обсуждались на совещании под руководством заместителя председателя Правительства Приморского края Елены Пархоменко. В обсуждении приняли участие представители профильных ведомств и региональных энергетических компаний. В частности, во встрече приняли участие представители ГК «Хевел», АО «Мобильные ГТЭС», ООО «НГ-Энерго» и ГК «Инновационные системы», которые презентовали свои технологические решения и инвестиционные возможности.

«Приморский край обладает значительным потенциалом использования различных энергетических ресурсов. Здесь можно реализовывать проекты в сфере солнечной и ветровой энергетики, а также использовать СПГ или рыбий жир для производства электроэнергии и тепла. Данные проекты могут быть экономически оправданными при модернизации неэффективной дизельной генерации в удаленных и изолированных районах и имеют важное социально-экономическое значение в развитии региона», отметила Елена Пархоменко.

«В последние годы возобновляемые источники энергии все активнее используются в различных регионах страны. Солнце и ветер экологически безвредны и не расходуются в процессе использования. Считаю, что в ближайшие 20 лет альтернативная энергетика будут самым быстрорастущим сегментом как в российской, так и в мировой энергетике» - отметил руководитель краевого агентства газоснабжения и энергетики Андрей Леонтьев.

По результатам совещания участниками были намечены потенциальные инвестиционные проекты распределенной энергетики на территории Приморского края.