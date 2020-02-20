RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Контракты

"Альтрэн" планирует построить на Дальнем Востоке гибридные энергосистемы на базе ВИЭ

Альтрэн планирует построить на Дальнем Востоке гибридные энергосистемы на базе ВИЭ

20 февраля 2020, 09:15
Рубрика: Контракты
Метки: ВИЭ, РОСНАНО, RAWI Forum 2020
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

75 просмотров

Компания "Альтрэн" из нанотехнологического центра Ulnanotech сети наноцентров Роснано и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта планируют реализовать проекты на Дальнем Востоке по строительству автономных гибридных энергосистем на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии заключения соглашения о намерениях, которое в рамках Международного форума по возобновляемой энергетике RAWI Forum 2020 подписали заместитель генерального директора "Альтрэн" Дмитрий Степанов и заместитель генерального директора агентства Ян Голованов.

"Альтрэн" прорабатывает проекты по строительству автономных гибридных энергосистем (АГЭС) на базе возобновляемых источников энергии, которые снижают выработку дизельной генерации на 40-70% в изолированных населенных пунктах. Такие гибридные системы состоят из комплекса оборудования для автономного энергоснабжения: солнечные панели, ветрогенераторы, дизельные генераторы, накопители энергии и системы управления. АГЭС позволяют экономить за счет снижения потребления топлива и снижения транспортных расходов по его доставке.

По оценкам экспертов, которые приводятся в сообщении компании, около 70% территории России с населением около 20 млн человек находятся в зоне децентрализованного электроснабжения. Производство электроэнергии осуществляется местными объектами генерации, а доставка топлива для них осуществляется посредством северного завоза. Основным видом топлива является дизельное. Государство несет расходы на энергоснабжение таких территорий - около 150 млрд рублей в год, следует из сообщения компании.

Компания "Альтрэн" занимается интеграцией проекта по созданию кластера альтернативной энергетики и энергосберегающих технологий в Ульяновской области, инвестированием и сопровождением технологического предпринимательства на ранних стадиях, поиском технологий, созданием технологических стартапов.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
РусГидро и правительство Кемеровской области договорились о сотрудничестве по проекту завершения строительства Крапивинского гидроузла
Мантуров:
Консорциум Ростеха и Группы

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно