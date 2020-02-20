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20 февраля 2020, 14:00
Рубрика: Встречи
Метки: ЭЛЕКТРОНИКА, РОСЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Электротехника
Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры Союза машиностроителей России подготовил ряд инициатив и предложений по поддержке профильного сектора отечественной промышленности. Их направят для проработки и дальнейшего обсуждения в Минпромторг РФ. Новации, в частности, касаются стратегии развития электронной промышленности до 2030 года и принятого в июле 2019 года постановления правительств №878, ограничивающего госзакупки иностранной продукции. Изменения обсудили в рамках планового заседания совета на площадке АО «Технодинамика».
По мнению экспертов, обоснование невозможности использования отечественной продукции должно носить не уведомительный характер, а подтверждаться детальным анализом независимой экспертизы. Правило о недопустимости объединения в одном лоте следует распространить также и на закупку работ и услуг, включающих российскую электронику.
«Если в июле 2019 года постановление правительства №878 было полно надежд с точки зрения регулирования реестра радиоэлектронной продукции и с точки зрения перспектив этого процесса, то сейчас уже накоплена правоприменительная практика, есть выявленные недочеты и опыт, есть предложения, которые помогут улучшить ситуацию», – сообщил председатель Координационного совета, директор по внешним связям АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.
Главным окном возможностей для отрасли были признаны национальные проекты. По прогнозам экспертов, к 2030 году процесс создания добавленной стоимости продукта серьезно сместится в сторону сервисов и программного обеспечения. Кроме того, решение задач стратегии развития электронной промышленности должно предусматривать новую систему управлению, основанную на внедрении единого и понятного для всех информационного пространства.
В рамках заседания Координационного совета также обсудили инструменты взаимодействия с иностранными партнерами: концепцию трансфера технологий ЭКБ через создание совместных российско-китайских компаний и сотрудничество с Российско-Азиатским союзом промышленников и предпринимателей.
«Электронная промышленность обеспечивает устойчивость множества смежных отраслей экономики России. Ситуацию, при которой в прошлом году отечественные производители смогли выиграть меньше половины запланированных госконтрактов на поставку радиоэлектронной продукции, и 55 млрд рублей ушли иностранным поставщикам, надо коренным образом менять. Развитие собственной высокотехнологичной электронной компонентной базы – вопрос национальной безопасности, особенно в контексте функционирования объектов критической информационной инфраструктуры государства. И преференции для отечественного производителя есть необходимая, но, между тем, временная мера, которая призвана на первых порах помочь нашим предприятиям в выходе на рынок и его завоевании», – заявил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев.
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