Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры Союза машиностроителей России подготовил ряд инициатив и предложений по поддержке профильного сектора отечественной промышленности. Их направят для проработки и дальнейшего обсуждения в Минпромторг РФ. Новации, в частности, касаются стратегии развития электронной промышленности до 2030 года и принятого в июле 2019 года постановления правительств №878, ограничивающего госзакупки иностранной продукции. Изменения обсудили в рамках планового заседания совета на площадке АО «Технодинамика».

По мнению экспертов, обоснование невозможности использования отечественной продукции должно носить не уведомительный характер, а подтверждаться детальным анализом независимой экспертизы. Правило о недопустимости объединения в одном лоте следует распространить также и на закупку работ и услуг, включающих российскую электронику.

«Если в июле 2019 года постановление правительства №878 было полно надежд с точки зрения регулирования реестра радиоэлектронной продукции и с точки зрения перспектив этого процесса, то сейчас уже накоплена правоприменительная практика, есть выявленные недочеты и опыт, есть предложения, которые помогут улучшить ситуацию», – сообщил председатель Координационного совета, директор по внешним связям АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

Главным окном возможностей для отрасли были признаны национальные проекты. По прогнозам экспертов, к 2030 году процесс создания добавленной стоимости продукта серьезно сместится в сторону сервисов и программного обеспечения. Кроме того, решение задач стратегии развития электронной промышленности должно предусматривать новую систему управлению, основанную на внедрении единого и понятного для всех информационного пространства.



В рамках заседания Координационного совета также обсудили инструменты взаимодействия с иностранными партнерами: концепцию трансфера технологий ЭКБ через создание совместных российско-китайских компаний и сотрудничество с Российско-Азиатским союзом промышленников и предпринимателей.