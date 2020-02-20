Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, а также президиума этой комиссии. Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, президиум возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Правительственная комиссия по цифровому развитию - координационный орган, который образован для обеспечения взаимодействия органов власти по вопросам развития экосистем цифровой экономики и повышения уровня использования информационных технологий и связи.

Помимо Чернышенко, в президиум вошли еще 18 человек, в том числе глава Минкомсвязи Максут Шадаев, который стал зампредседателя президиума, его заместители из министерства - Олег Пак и Евгений Кисляков, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, директор департамента информационных технологий правительства РФ Евгений Комар, заместители глав Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, ФСО, Банка России.