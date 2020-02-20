Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин провёл встречу со старшим советником по вопросам энергетики Exxon Mobil Corporation Филипом Шиттекатте.

Представитель американской компании представил презентацию «Прогноза развития энергетики до 2040 года», подготовленного специалистами ExxonMobile. В ходе мероприятия стороны обсудили ключевые аспекты развития мировой энергетики, включая снижение выбросов парниковых газов, перспективы использования альтернативных видов топлива на транспорте и в ТЭК, а также возможные тенденции развития мирового рынка энергоресурсов.