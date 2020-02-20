Компания Corning Optical Communications сообщает о недавно разработанном новом материале на основе полиолефина, который значительно улучшает свойства кабельной оболочки и обеспечивает более низкие значения сжатия при низкой температуре, чем традиционные материалы на основе полиэтилена, используемые для изготовления оболочек волоконно-оптических кабелей.

Новый материал оптимизирован в отношении коэффициента термического расширения и усилия сжатия при низких температурах без существенных изменений механических свойств. Низкий коэффициент термического расширения наружной оболочки достигается благодаря рецептуре композиции, которая включает три класса компонентов: полиолефин, термопластичные эластомеры и неорганический наполнитель. Оболочка из этого материала была использована для разработки двух кабельных решений, преимущества которых связаны с низким коэффициентом термического расширения. Благодаря использованию такой оболочки стало возможным сокращение упрочняющих элементов, а также увеличение скорости технологической линии благодаря отсутствию необходимости скручивания силовых элементов.

Кабельная оболочка с низким коэффициентом термического расширения открывает множество возможностей для создания новых гибких конструкций абонентских кабелей, устойчивых к изгибам и пригодных для более глубокого проникновения в пространстве потребителей.