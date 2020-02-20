Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизировала коммутационное оборудование подстанции 330 кВ «Великорецкая» – крупного центра питания Псковской области. Обеспечена выдача из Единой национальной электросети до 8 МВт мощности для электроснабжения жилого квартала «Европа», рассчитанного на 1,5 тыс. квартир.

Технологическое присоединение электроустановок, питающих жилые дома и объекты социальной сферы, осуществлено от закрытого распределительного устройства 10 кВ подстанции. Произведена модернизация двух линейных ячеек с установкой вакуумных выключателей и микропроцессорных комплексов релейной защиты. Также смонтированы устройства компенсации однофазного тока замыкания на землю, позволяющие минимизировать риски перебоев в электроснабжении потребителей.

Жилой квартал «Европа» является частью общего проекта комплексного освоения территории, расположенной на границе Пскова вдоль Рижского шоссе. В настоящее время ведется строительство семи 9-этажных жилых домов, двух школ и четырех детских садов, в дальнейшем планируется расширение проекта.

Мощность подстанции 330 кВ «Великорецкая» составляет 400 МВА. Энергообъект обеспечивает электроснабжение потребителей западных районов Псковской области, в том числе резидентов особой экономической зоны «Моглино».