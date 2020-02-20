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Модернизация

Россети ФСК ЕЭС повысила защиту от гроз линии 500 кВ, обеспечивающей транзит энергии между Свердловской и Тюменской областями

Россети ФСК ЕЭС повысила защиту от гроз линии 500 кВ, обеспечивающей транзит энергии между Свердловской и Тюменской областями

20 февраля 2020, 09:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») смонтировала новый грозозащитный трос на участке линии электропередачи 500 кВ «Рефтинская ГРЭС – Тюмень №2» протяженностью 42 км. Благодаря выполненным работам повысилась надежность транзита энергии из Свердловской области в Тюменскую область. 

Новый грозозащитный трос характеризуется повышенной механической прочностью, устойчивостью к провисанию и коррозийной стойкостью. Срок его службы составляет не менее 40 лет. Кроме того, установлено 204 гасителя вибрации и 107 стеклянных изоляторов. 

Грозотрос предназначен для защиты воздушных линий от прямых ударов молнии. Своевременная замена выработавшего ресурс грозотроса позволяет минимизировать вероятность возникновения технологических нарушений с отключением потребителей.

Линия электропередачи 500 кВ «Рефтинская ГРЭС – Тюмень №2» протяженностью 51,6 км участвует в схеме выдачи мощности крупнейшей угольной электростанции России – Рефтинской ГРЭС, расположенной в Свердловской области. От подстанции 500 кВ «Тюмень» запитаны промышленные предприятия региона –Тюменский аккумуляторный завод, металлургический завод «Электросталь Тюмени» (предприятие УГМК-Сталь), Антипинский НПЗ, Тюменский химико-фармацевтический завод и др.

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