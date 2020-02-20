Субсидия правительства Свердловской области на развитие туристического кластера "Гора Белая" составила 146,5 млн руб. Средства, в первую очередь, будут выделены на проектирование электросетей и изыскания под горнолыжные трассы. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор кластера Леонид Гункевич.

"На заседании правительства было выделено 146,5 млн руб. субсидии. Однако мы рассчитываем на 2,2 млрд рублей, которые мы можем получить из бюджета при возможности финансирования. На эту сумму мы защитили план финансово-хозяйственной деятельности", - сообщил он.

Гункевич подчеркнул, что полученные средства будут направлены на решение первоочередных задач. Это окончание изысканий под новые горноложные трассы, а также начало проектирования горнолыжной инфраструктуры: подъемников и трасс. Также в рамках развития кластера требуется подключение 14 резидентов к электросетям.

В случае выделения дополнительного объема средств, на которые заявился туркластер, будут построены два подъемника и трассы под них, пешеходные маршруты, велопешеходная трасса.

Гора Белая - вершина северной части хребта Веселые горы в Свердловской области. Расположена вблизи поселков Уралец и Черноисточинск, к юго-западу от Нижнего Тагила. "Гора Белая" работает как горнолыжный центр с 1963 года.

Решение о создании на базе горнолыжного центра "Гора Белая" и прилежащих территорий нового туристического кластера принял в 2018 году глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Территория кластера - 2,5 тысячи кв. км, его предполагается разделить на три зоны: рекреационную, которая включает природный парк "Река Чусовая", зону семейного отдыха и непосредственно гору - для спортивного отдыха. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.