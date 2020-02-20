18 февраля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 61513-2020 «Системы контроля и управления, важные для безопасности атомной станции. Общие требования», разработанный при участии экспертов АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», дочерняя компания Госкорпорации «Росатом»).

Дата введения в действие нового документа – 1 июля 2020 года. Новый стандарт заменит ГОСТ Р МЭК 61513-2011 «Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Общие требования» и устанавливает требования к системам контроля и управления (СКУ), важных для обеспечения безопасности АЭС, а также требования и рекомендации к общей архитектуре СКУ.

Разработка документа велась на базе созданного в 2018 году подкомитета №7 (ПК 7) «Автоматизированные системы управления технологическими процессами АЭС» в составе ТК 322 «Атомная техника». В разработке стандарта также принимали участие представители ключевых организаций отрасли и компаний внешнего рынка, таких как НИЦ «Курчатовский институт», ИПУ РАН, АО «АСЭ», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ВНИИАЭС» и других организаций. Всего за время работы над содержанием стандарта было получено и отработано более 300 предложений и замечаний.

Новый стандарт адаптирован под последние версии документов МАГАТЭ и МЭК. Он применим к СКУ новых АЭС, а также к реконструируемым и модернизируемым СКУ действующих станций.

«Стандарты МЭК являются неотъемлемой частью EPC-контрактов и основой при реализации проектов по строительству АЭС за рубежом. Новый стандарт будет способствовать обеспечению передовых требований к управляющим системам безопасности на этапах проектирования АСУ ТП, что позволит обеспечить успешное продвижение систем на глобальном рынке», - поясняет руководитель управления стандартизации АО «РАСУ» Игорь Мищенко.

В настоящий момент на финальной стадии утверждении в Росстандарте находятся еще два стандарта, регламентирующих работу органов управления оператора и резервного пункта управления для останова реактора без доступа к блочному пункту управления.

«Нормативная документация по АСУ ТП должна максимально защитить всю атомную станцию. Поэтому работа по обновлению и гармонизации национальных стандартов нами активно развивается. Всего до 2022 года планируется разработать 31 стандарт», - отметил И. Мищенко.

Источник: Пресс-служба АО «РАСУ»