Бурятия до 2024 года получит более 14 млрд рублей на ремонт мостов и строительство путепроводов. Об этом в пятницу сообщил сенатор Вячеслав Наговицын.

"Рассмотрели на заседании правительства РФ программу приведения в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов и путепроводов. Программа рассчитана на 2020-2024 годы. Бурятия в рамках этой программы получит 5172, 2 млн рублей на мосты и 9096 млн рублей на путепроводы", - сообщил Наговицын.

Всего в Бурятии функционирует более тысячи мостов, более 100 из них признаны аварийными. В прошлом году власти Бурятии взяли на баланс два оказавшихся бесхозными аварийных моста через реки Хилок и Витим на границе республики и Забайкальского края. Мост через Хилок представляет собой переправу из досок без каких-либо ограждений, он находится в аварийном состоянии, однако местные жители продолжают им пользоваться. Наследие времен стройки Байкало-Амурской магистрали - мост через Витим, построенный около 30 лет назад на северной границе двух регионов как временный, давно стал популярным в интернете, его называют самым опасным мостом в мире.

20 февраля стало известно, что правительство РФ одобрило программу ремонта аварийных и ветхих мостов, представленную министром транспорта России Евгением Дитрихом, в нее войдут более 2 тыс. аварийных мостов в 81 субъекте. Общее финансирование составит 379,9 млрд рублей. Предполагается, что программа ремонта аварийных и ветхих мостов войдет в состав нового проекта "Мосты и путепроводы" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Фото: Вячеслав Наговицын © Михаил Терещенко/ТАСС