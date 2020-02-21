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За рубежом

Египет и Саудовская Аравия намерены подписать контракт на строительство трансграничного HVDC-соединения в мае 2020 года

Египет и Саудовская Аравия намерены подписать контракт на строительство трансграничного HVDC-соединения в мае 2020 года

21 февраля 2020, 16:20
Рубрика: За рубежом
Метки: Global Transmission, АФРИКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Государственный энергетический холдинг Египта (Egyptian Electricity Transmission Company, EETC) и компания National Grid SA – дочерняя компания Saudi Electricity Company (SEC) (Саудовская Аравия) – 30 мая 2020 г. планируют подписать контракт на строительство трансграничного электрического соединения между странами.

В соответствии с проектом планируется построить многоподстанционное HVDC-соединение напряжением ±500 кВ и протяженностью 1 300 км (включая 20- километровый подводный участок по дну залива Акаба). Соединение будет проложено по маршруту Бадр – Табук - Эль-Мадина Эль Мунавара, при этом 820 км будет пройдет по территории Саудовской Аравии, а 480 км – по территории Египта. Планируемая пропуская способность HVDC-соединения – 3 000 МВт.

Цель проекта – получить обоюдную выгоду от обмена электроэнергией в связи с разницей во времени пиков нагрузки в двух странах. Помимо этого, проект строительства HVDC-соединения рассматривается Египтом как очередной шаг на пути к поставленной цели – преобразованию страны в региональный энергетический центр (regional energy hub)*, осуществляющий обмен электроэнергией с арабскими, африканскими и европейскими странами при условии достижения профицита генерирующих мощностей в стране в объеме свыше 15 000 МВт.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

* В настоящее время энергосистема Египта связана с энергосистемами Иордании и Ливии.

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