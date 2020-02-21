Электрические сети Адыгеи переходят в "цифру"

Специалисты Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» установят в 2020 году свыше 1740 цифровых приборов учета электроэнергии в трансформаторных подстанциях 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ в населенных пунктах.

Наряду с «оцифровкой» трансформаторных подстанций энергетики выполнят модернизацию системы технического учёта с удаленным сбором данных на подстанциях классом напряжения 35-110 кВ.

Модернизация системы учета электроэнергии пройдет в населенных пунктах Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и пригорода Майкопа Республики Адыгея, а также Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, которые входят в зону отвественности филиала.

– Мероприятия по внедрению цифрового учета электроэнергии на энергообъектах предприятия выполняются в рамках инвестиционной программы компании на 2020-2021 гг. и направлены на реализацию программы развития интеллектуального учета электроэнергии, – сообщил директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети Рустам Магдеев.

Работы по оснащению энергообъектов современным оборудованием проводятся для повышения эффективности учета и локализации потерь электроэнергии.

В настоящее время в компании «Россети Кубань» реализуется ряд проектов по цифровизации сетей, которые в частности предусматривают строительсво новых цифровых подстанций и создание системы автоматизированного учета электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Курс на цифровизацию электрических сетей определен Генеральным директором группы компаний «Россетей» Павлом Ливинским. Поставлена задача создать к 2030 году эффективную и опережающую мировые стандарты цифровую сетевую инфраструктуру.