На территории Курортного района Петербурга в 2020 году продолжат обновлять наружное освещение. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Ленсвет».

В четверг, 20 февраля, вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук приняли участие в отчете администрации Курортного района по итогам 2019 года и планам на 2020 год. Курортный район занимает пятую часть всей территории города. За большую часть объектов уличного освещения на территории района с января прошлого года отвечает «Ленсвет».

Благодаря проведённым компанией работам по замене светильников с ртутными лампами на светодиодные освещённость по 94 адресам Курортного района стала более комфортной и безопасной для прогулок в тёмное время. Также по 25 адресам повысили надёжность электроснабжения, заменив около 17 км неизолированного провода на самонесущий изолированный. В этому году работы по модернизации уличного освещения будут продолжены.

В планах заменить светильники с энергоёмкими лампами на 4 336 современных светодиодных. Также в района появится 63 автоматизированных системы управления наружным освещением. В 2019 году освещение появилось у 22 детских и спортивных площадок в Сестрорецке, Зеленогорске, посёлках Песочный и Молодёжное. В 2020 году работы по освещению уличных зон с игровым инвентарём будут продолжены.

Помимо этого в ближайшее время приступят к реконструкции светильников в более 25 объектов Курортного района. Согласно проекту, предприятие обновит освещение, установив энергосберегающие светодиодные светильники по главным туристическим улицам.

Напомним, что в 2020 году «Ленсвет» обновит подсветку в Московском и Петроградском районах.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"