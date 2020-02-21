«Ростелеком» завершил первый этап создания оптической инфраструктуры для филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) «Пензенский ОРТПЦ». Компания протянула 28 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 21 объекта в 17 районах Пензенской области и установила на мачтах оборудование интернет-доступа.

Андрей Степанов, директор филиала РТРС «Пензенский ОРТПЦ»: «Задача пензенского филиала РТРС – обеспечить жителей региона бесперебойным, многоканальным и доступным телерадиовещанием. Разветвленная сеть передающих станций, современное технологическое оборудование и новые каналы связи от “Ростелекома” позволяют оперативно управлять сетью на всей территории Пензенской области».

Лев Дятлов, директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»: «Сеть связи, построенная для РТРС, создает основу для дальнейшего развития сервисов в сфере цифрового телевизионного вещания, а также обеспечивает возможность использования оптики для подключения к интернету социально значимых объектов региона».

До конца 2021 года компания построит в Пензенской области ВОЛС еще до трех вышек РТРС.

Филиал РТРС «Пензенский ОРТПЦ» – основной оператор цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиовещания в регионе. В феврале прошлого года Пензенская область одной из первых в России отключила аналоговое телевизионное вещание и завершила переход на цифровой сигнал.

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по подключению более 5 тысяч объектов (вышек) ФГУП «РТРС» в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1809-р от 14.08.2019 года.