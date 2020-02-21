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Встречи

Юрий Борисов и Александр Новак провели совещание по вопросам развития рынков электроэнергии и мощности

Юрий Борисов и Александр Новак провели совещание по вопросам развития рынков электроэнергии и мощности

21 февраля 2020, 15:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов и Министр энергетики Александр Новак в ходе производственного совещания в Ассоциации "НП Совет рынка" обсудили основные вопросы функционирования и развития оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности.

В ходе совещания были затронуты темы цифровизации деятельности Ассоциации "НП Совет рынка", уровня расчетов за электроэнергию, взаимодействия участников оптового и розничного рынков.

Юрий Борисов отдельно остановился на вопросах проведения конкурентного отбора мощности, модернизации объектов тепловой генерации и строительства новых электростанций, функционирования розничного рынка.

Александр Новак рассказал о перспективах развития рынков электроэнергии и мощности, текущих задачах в этой работе.

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