Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов и Министр энергетики Александр Новак в ходе производственного совещания в Ассоциации "НП Совет рынка" обсудили основные вопросы функционирования и развития оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности.

В ходе совещания были затронуты темы цифровизации деятельности Ассоциации "НП Совет рынка", уровня расчетов за электроэнергию, взаимодействия участников оптового и розничного рынков.

Юрий Борисов отдельно остановился на вопросах проведения конкурентного отбора мощности, модернизации объектов тепловой генерации и строительства новых электростанций, функционирования розничного рынка.

Александр Новак рассказал о перспективах развития рынков электроэнергии и мощности, текущих задачах в этой работе.