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21 февраля 2020, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ТОСЭР АЛЕКСИН
Отрасль: Строительство
На днях первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание региональной инвестиционной комиссии. Были рассмотрены заявки двух компаний, желающих стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Алексин».
ООО «Управление недвижимостью» планирует осуществить на ТОСЭР реновацию туристической базы, включающую строительство гостиничного комплекса и аквапарка. Проект предполагает вложение около 1 млрд рублей и увеличение количества рабочих мест до 250.
Компания «Технокомпост» презентовала две заявки: на резидентство на ТОСЭР «Алексин», а также на предоставление земельного участка в аренду без торгов для строительства завода компост-машин «Компостер». Предусматриваются вложения в объеме более 350 млн рублей и создание около 100 рабочих мест.
Комиссия единогласно поддержала все заявки.
Валерий Шерин отметил, что инвесторы, приходящие в регион, могут рассчитывать на поддержку правительства Тульской области в реализации проектов.
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