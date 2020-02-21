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Инвестиции (проекты)

В Тульскую ТОСЭР "Алексин" придут новые резиденты, которые создадут около 350 новых рабочих мест

На днях первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание региональной инвестиционной комиссии. Были рассмотрены заявки двух компаний, желающих стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Алексин».

ООО «Управление недвижимостью» планирует осуществить на ТОСЭР реновацию туристической базы, включающую строительство гостиничного комплекса и аквапарка. Проект предполагает вложение около 1 млрд рублей и увеличение количества рабочих мест до 250.

Компания «Технокомпост» презентовала две заявки: на резидентство на ТОСЭР «Алексин», а также на предоставление земельного участка в аренду без торгов для строительства завода компост-машин «Компостер». Предусматриваются вложения в объеме более 350 млн рублей и создание около 100 рабочих мест.

Комиссия единогласно поддержала все заявки.

Валерий Шерин отметил, что инвесторы, приходящие в регион, могут рассчитывать на поддержку правительства Тульской области в реализации проектов.

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