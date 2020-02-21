В развитие электросетевого комплекса Кубани и Адыгеи в период с 2020 по 2022 годы планируется направить порядка 16,5 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам ведущих СМИ Краснодарском крае и Республики Адыгея генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев на состоявшейся в Краснодаре пресс-конференции.

– Как крупнейшее предприятие электросетевого комплекса региона мы осознаем необходимость постоянного и качественного развития сетевой инфраструктуры, создания новых энергомощностей. Утвержденная инвестиционная программа «Россети Кубань» на 2020-2022 годы предусматривает свыше 16,5 млрд рублей на эти цели, – отметил руководитель компании.

По словам Сергея Сергеева, программа учитывает проекты, предусмотренные утвержденными схемами и планами перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края и Адыгеи. Речь идет о строительстве новых и реконструкции существующих центров питания классом напряжения 35-110 кВ. Прирост трансформаторной мощности составит порядка 660 МВА.

- В 2020 году начнется реализация проекта по строительству современной цифровой подстанции «Ангарская» в северо-восточной части Краснодара. В сочинском энергорайоне в текущем году запланирована реконструкция подстанций «Пасечная», «Кудепста», «Адлер» в цифровом формате, – добавил Сергей Сергеев.

Динамика энергопотребления в кубанской энергосистеме составляет примерно 3-5% ежегодного прироста. Это связано с развитием жилищного строительства, малого и среднего бизнеса. Более половины потребляемой мощности кубанской энергосистемы приходится на три основных района: г. Краснодар и его пригород, Юго-Западный и Сочинский энергорайоны.

Компания «Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тысяч км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.