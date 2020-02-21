Всероссийская олимпиада по электроэнергетическим системам – состязание студентов в применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в высших учебных заведениях. Олимпиада проводится на ежегодной основе с целью содействия деятельности в сфере образования, науки, просвещения и привлечения на предприятия и в организации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) профессионально ориентированных специалистов, совершенствования учебного процесса, повышения уровня профессиональных знаний студенческой молодежи, а также в целях выявления и поощрения участников, показавших наилучшие результаты.

Мероприятие реализуется в соответствии с планом совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты очной формы обучения по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 4 курса бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры. В Олимпиаде могут принимать участие одарённые студенты 3 курса бакалавриата по предварительному согласованию с Организационным комитетом Олимпиады. Участники соревнуются в индивидуальном и командном зачетах. Вузы формируют и направляют в НИ ТПУ команды участников. От каждого вуза в Олимпиаде могут участвовать не более 2 команд, при этом количество участников одной команды не может превышать 5 (пять) человек.

Олимпиадное задание включает в себя 8 задач двух уровней сложности по следующим дисциплинам:

Электроэнергетические системы и сети. Электрическая часть станций и подстанций. Релейная защита и автоматика. Переходные процессы в электроэнергетических системах.

Победители Олимпиады в командном зачете определяются суммой баллов, набранных участниками команды. Победители награждаются дипломами и ценными призами от Оргкомитета. Награждение победителей проходит в торжественной обстановке.

Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 21 марта 2020 года подать заявку и комплект документов (Приложения 1, 2, 3) в Оргкомитет Олимпиады на эл. адрес xoxlova@tpu.ru ‒ Хохловой Татьяне Евгеньевне.

Участникам олимпиады необходимо зарегистрироваться на сайте фонда «Надежная смена» http://fondsmena.ru/reg/RNK_SOEES_2020/.

Для подготовки к решению олимпиадных задач Оргкомитет Олимпиады настоятельно рекомендует изучение следующих тем:

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети»:

Схемы замещения воздушных линий электропередачи различных классов напряжения и определение параметров схемы замещения; Преобразование сложнозамкнутых электрических сетей; Распределение потоков мощности в сложнозамкнутых электрических сетях; Определение точки потокораздела; Определение потерь мощности; Определение потерь напряжения; Определение рабочего тока линии электропередачи; Компенсация реактивной мощности.

Дисциплина «Электрическая часть станций и подстанций»:

Режимы работы электрооборудования электростанций и подстанций. Выбор электрооборудования электростанций и подстанций. Главные схемы электростанций и подстанций.

Дисциплина «Релейная защита и автоматика»:

Максимальная токовая защита генератора. Защита ротора генератора от замыканий на землю.

Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах»:

Расчет параметров элементов схемы замещения: трансформаторы, система, генераторы. Трехфазное короткое замыкание в электрической сети. Переходный процесс в синхронном генераторе при трехфазном коротком замыкании: влияние АРВ при коротком замыкании, установившийся режим короткого замыкания. Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей при несимметричных КЗ. Однофазное короткое замыкание в электрической сети.

Программа мероприятия доступна в Информационном сообщении по ссылке.