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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

В НИ ТПУ пройдет Всероссийская олимпиада по электроэнергетическим системам

В НИ ТПУ пройдет Всероссийская олимпиада по электроэнергетическим системам

21 февраля 2020, 15:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Всероссийская олимпиада по электроэнергетическим системам – состязание студентов в применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в высших учебных заведениях. Олимпиада проводится на ежегодной основе с целью содействия деятельности в сфере образования, науки, просвещения и привлечения на предприятия и в организации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) профессионально ориентированных специалистов, совершенствования учебного процесса, повышения уровня профессиональных знаний студенческой молодежи, а также в целях выявления и поощрения участников, показавших наилучшие результаты.

Мероприятие реализуется в соответствии с планом совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты очной формы обучения по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 4 курса бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры. В Олимпиаде могут принимать участие одарённые студенты 3 курса бакалавриата по предварительному согласованию с Организационным комитетом Олимпиады. Участники соревнуются в индивидуальном и командном зачетах. Вузы формируют и направляют в НИ ТПУ команды участников. От каждого вуза в Олимпиаде могут участвовать не более 2 команд, при этом количество участников одной команды не может превышать 5 (пять) человек.

Олимпиадное задание включает в себя 8 задач двух уровней сложности по следующим дисциплинам:

  1. Электроэнергетические системы и сети.
  2. Электрическая часть станций и подстанций.
  3. Релейная защита и автоматика.
  4. Переходные процессы в электроэнергетических системах.

Победители Олимпиады в командном зачете определяются суммой баллов, набранных участниками команды. Победители награждаются дипломами и ценными призами от Оргкомитета. Награждение победителей проходит в торжественной обстановке.

Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 21 марта 2020 года подать заявку и комплект документов (Приложения 1, 2, 3) в Оргкомитет Олимпиады на эл. адрес xoxlova@tpu.ruХохловой Татьяне Евгеньевне.

Участникам олимпиады необходимо зарегистрироваться на сайте фонда «Надежная смена» http://fondsmena.ru/reg/RNK_SOEES_2020/.

Для подготовки к решению олимпиадных задач Оргкомитет Олимпиады настоятельно рекомендует изучение следующих тем:

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети»:

  1. Схемы замещения воздушных линий электропередачи различных классов напряжения и определение параметров схемы замещения;
  2. Преобразование сложнозамкнутых электрических сетей;
  3. Распределение потоков мощности в сложнозамкнутых электрических сетях;
  4. Определение точки потокораздела;
  5. Определение потерь мощности;
  6. Определение потерь напряжения;
  7. Определение рабочего тока линии электропередачи;
  8. Компенсация реактивной мощности.

Дисциплина «Электрическая часть станций и подстанций»:

  1. Режимы работы электрооборудования электростанций и подстанций.
  2. Выбор электрооборудования электростанций и подстанций.
  3. Главные схемы электростанций и подстанций.

Дисциплина «Релейная защита и автоматика»:

  1. Максимальная токовая защита генератора.
  2. Защита ротора генератора от замыканий на землю.

Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах»:

  1. Расчет параметров элементов схемы замещения: трансформаторы, система, генераторы.
  2. Трехфазное короткое замыкание в электрической сети.
  3. Переходный процесс в синхронном генераторе при трехфазном коротком замыкании: влияние АРВ при коротком замыкании, установившийся режим короткого замыкания.
  4. Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей при несимметричных КЗ.
  5. Однофазное короткое замыкание в электрической сети.

Программа мероприятия доступна в Информационном сообщении по ссылке.

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