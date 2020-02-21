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21 февраля 2020, 15:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Всероссийская олимпиада по электроэнергетическим системам – состязание студентов в применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в высших учебных заведениях. Олимпиада проводится на ежегодной основе с целью содействия деятельности в сфере образования, науки, просвещения и привлечения на предприятия и в организации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) профессионально ориентированных специалистов, совершенствования учебного процесса, повышения уровня профессиональных знаний студенческой молодежи, а также в целях выявления и поощрения участников, показавших наилучшие результаты.
Мероприятие реализуется в соответствии с планом совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».
К участию в Олимпиаде приглашаются студенты очной формы обучения по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 4 курса бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры. В Олимпиаде могут принимать участие одарённые студенты 3 курса бакалавриата по предварительному согласованию с Организационным комитетом Олимпиады. Участники соревнуются в индивидуальном и командном зачетах. Вузы формируют и направляют в НИ ТПУ команды участников. От каждого вуза в Олимпиаде могут участвовать не более 2 команд, при этом количество участников одной команды не может превышать 5 (пять) человек.
Олимпиадное задание включает в себя 8 задач двух уровней сложности по следующим дисциплинам:
Победители Олимпиады в командном зачете определяются суммой баллов, набранных участниками команды. Победители награждаются дипломами и ценными призами от Оргкомитета. Награждение победителей проходит в торжественной обстановке.
Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 21 марта 2020 года подать заявку и комплект документов (Приложения 1, 2, 3) в Оргкомитет Олимпиады на эл. адрес xoxlova@tpu.ru ‒ Хохловой Татьяне Евгеньевне.
Участникам олимпиады необходимо зарегистрироваться на сайте фонда «Надежная смена» http://fondsmena.ru/reg/RNK_SOEES_2020/.
Для подготовки к решению олимпиадных задач Оргкомитет Олимпиады настоятельно рекомендует изучение следующих тем:
Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети»:
Дисциплина «Электрическая часть станций и подстанций»:
Дисциплина «Релейная защита и автоматика»:
Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах»:
Программа мероприятия доступна в Информационном сообщении по ссылке.
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