Газопровод построят в индустриальном парке Каширы

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25 февраля 2020, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ КАШИРА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Администрация городского округа Кашира и ООО "Индустриальный парк "Кашира" заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого будет построен газопровод, сообщает пресс-служба органа местного самоуправления.
Документ подписали исполняющий обязанности главы Каширы Вадим Демихов и генеральный директор ООО "Индустриальный парк "Кашира" Евгений Осин.
"Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве позволит построить газопровод высокого и среднего давления по всей территории парка, что должно повысить привлекательность территории для потенциальных инвесторов", - говорится в сообщении на сайте окружной администрации.
Индустриальный парк располагается на площади в 160 га. Реализовать проекты на его территории пока вызвалось четыре резидента. Ожидается, что они вложат в свои производства 300 млн руб. инвестиций и создадут в Кашире 150 рабочих мест.
Всего же на территории парка смогут разместиться 24 предприятия, потенциальный объем инвестиций оценивается как 10 млрд руб.
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