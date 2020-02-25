Газопровод построят в индустриальном парке Каширы

Администрация городского округа Кашира и ООО "Индустриальный парк "Кашира" заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого будет построен газопровод, сообщает пресс-служба органа местного самоуправления.

Документ подписали исполняющий обязанности главы Каширы Вадим Демихов и генеральный директор ООО "Индустриальный парк "Кашира" Евгений Осин.

"Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве позволит построить газопровод высокого и среднего давления по всей территории парка, что должно повысить привлекательность территории для потенциальных инвесторов", - говорится в сообщении на сайте окружной администрации.

Индустриальный парк располагается на площади в 160 га. Реализовать проекты на его территории пока вызвалось четыре резидента. Ожидается, что они вложат в свои производства 300 млн руб. инвестиций и создадут в Кашире 150 рабочих мест.

Всего же на территории парка смогут разместиться 24 предприятия, потенциальный объем инвестиций оценивается как 10 млрд руб.