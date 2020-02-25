Грандиозные планы ПИК на территорию близ "Окружной"

ГК ПИК продолжает приобретать площадки в Москве, пишет radidomapro.ru. Девелопер построит жилой комплекс на месте бывшего Автокомбината №3 в северной части столицы у метро «Окружная».

Здесь можно построить почти 160 тыс. кв. м недвижимости, в том числе - 64 тыс. кв. м жилья. Остальное будет отведено на школу и детский сад, многозальный кинотеатр площадью 1,5 тыс. кв. м, гостиницу на 575 мест площадью 31,6 тыс. кв. м, офисы и торговые объекты. Территория бывшего автокомбината расположена рядом с 1-м Нижнелихоборским проездом примерно в 1 км от станций метро, МЦК и МЦД-1 «Окружная». Площадь участка — почти 8,6 га. По оценкам экспертов, покупка площадки могла обойтись ПИК в 2-2,5 млрд руб. Инвестиции в строительство составят от 9 до 12 млрд руб., выручка от реализации проекта — от 18 до 20 млрд руб.

