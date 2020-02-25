Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел первое заседание Комитета старших должностных лиц по энергетике. Участие в заседании приняли представители всех страна объединения, а также эксперты Платформы энергетических исследований БРИКС, представители Минэкономразвития России, Минобрнауки России, ТПП РФ.

Открывая заседание, Антон Инюцын рассказал о концепции энергетического сотрудничества в рамках БРИКС на период российского председательства.

«В качестве первого приоритета энергетического сотрудничества в рамках БРИКС мы предлагаем развитие национальных энергетических систем стран БРИКС путем углубления сотрудничества внутри БРИКС. Подобное взаимодействие может включать углубленный совместный анализ текущей ситуации в энергетических секторах стран БРИКС, а также обмен планами их развитию», - сказал замминистра.

По его словам предлагается разработать и принять дорожную карту энергетического сотрудничества стран БРИКС до 2025 года, а также обеспечить обмен опытом в области повышения энергоэффективности в энергетическом секторе и популяризацию энергосбережения.

Антон Инюцын также отметил, что ключевым приоритетом Минэнерго России видит внедрение новых технологий и улучшение условий для инвестиций в энергетику.

«Создание условий для развития и обмена передовыми энергетическими технологиями является важной частью энергетического сотрудничества стран БРИКС, особенно в условиях энергетического перехода. Инструменты финансирования также имеют решающее значение для обеспечения устойчивого энергоснабжения и технического прогресса», - пояснил он.

В рамках заседания стороны обсудили планы по дальнейшему развертыванию деятельности Платформы энергетических исследований БРИКС, возможные темы первых исследований и соответствующий график работ. По итогам заседания были определены приоритетные направления работы Энергоплатформы, которые включают, энергетические обзоры, исследования в области технологий, газовую и угольную отрасли, цифровизацию и возобновляемые источники энергии.

Представители стран БРИКС также обсудили вопросы содействия стабильности энергетических рынков и повышения роли БРИКС в глобальном диалоге по актуальным энергетическим проблемам.

«Энергетическая ситуация в странах БРИКС отличается с точки зрения самообеспеченности энергоресурсами. Однако внешние факторы, в том числе надлежащее функционирование мировых рынков энергоресурсов, имеют жизненно важное значение для всех пяти государств», - сказал Антон Инюцын.

Также замминистра добавил, что страны БРИКС как крупные энергетические державы могут усилить свою роль в глобальном обсуждении энергетических вопросов путем более тесных консультаций и поиска решений, соответствующих их общим интересам.

Кроме этого, обязательным вопросом, по словам Антона Инюцына, является вовлечение молодежи в энергетическое сотрудничество и исследовательскую деятельность между странами БРИКС.

«В период нашего председательства мы планируем организовать третий молодежный энергетический саммит, на котором будет представлен Молодежный энергетический прогноз БРИКС – ежегодное исследование глобальных энергетических тенденций и вызовов для стран БРИКС, подготовленное молодыми учеными и специалистами ведущих университетов и промышленных компаний БРИКС», - пояснил он.

В год российского председательства в БРИКС Минэнерго России планирует провести более 5 мероприятий, включая встречу министров энергетики стран БРИКС, которая пройдет на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя», два заседания Комитета старших должностных лиц по энергетике, заседание Рабочей группы по энергоэффективности, Молодежный форум БРИКС, а также Международный фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.