В этом году «Облкоммунэнерго» направит на ремонтную программу 150 млн рублей – на эти средства энергетики проведут ремонт 1,5 тысяч трансформаторных подстанций, заменят 12,1 км кабельных и 194 км воздушных линий электропередачи. Больше всего обновят линии 0.4 кВ — на их ремонт выделено 31 млн рублей. Самый масштабный объем работ запланирован в Первоуральске – здесь отремонтируют ЛЭП 0,4 кВ на 5,7 млн рублей. В Алапаевске – на 4,8 млн, в Артемовском – на 4,2 млн. рублей, сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

— Кроме того, в этом году мы модернизируем четыре подстанции 110 кВ – в поселках Баранчинский, Заводоуспенское и Рефтинский. На эти цели в этом году мы направим 14 млн рублей. Ремонт начнет в мае, после завершения отопительного сезона — от этих ТП запитаны объекты теплоснабжения, потому обесточить их во время ОЗП мы не можем. Закончить все работы специалисты должны до сентября, — рассказал агентству зам. главного инженера по электротехнической части АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.

В прошлом году энергокомпания также вложила в ремонт объектов электросетевой 150 млн. рублей. На них были отремонтированы 1628 трансформаторных подстанций, заменено 205,9 километров кабельных и воздушных линий.