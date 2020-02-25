АО "Свердловский инструментальный завод" (СИЗ, Свердловская область) запустило новый производственный цех по выпуску металлообрабатывающего протяжного инструмента для прорезывания елочных пазов и угловых протяжек с твердосплавными пластинами, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Объем инвестиций в производство составил 200 млн рублей, из них 140 млн рублей предприятие на льготных условиях получило от ФРП. Привлеченные средства были направлены на закупку оборудования для цеха: круглошлифовальные полуавтоматы, заточные, токарные и шлицешлифовальные станки.