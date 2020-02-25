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Инвестиции (проекты)

Свердловский инструментальный завод вложил 200 млн руб. в производство протяжного инструмента

Свердловский инструментальный завод вложил 200 млн руб. в производство протяжного инструмента

25 февраля 2020, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ФРП, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Металлургия 

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АО "Свердловский инструментальный завод" (СИЗ, Свердловская область) запустило новый производственный цех по выпуску металлообрабатывающего протяжного инструмента для прорезывания елочных пазов и угловых протяжек с твердосплавными пластинами, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Объем инвестиций в производство составил 200 млн рублей, из них 140 млн рублей предприятие на льготных условиях получило от ФРП. Привлеченные средства были направлены на закупку оборудования для цеха: круглошлифовальные полуавтоматы, заточные, токарные и шлицешлифовальные станки.

"Протяжкой называют способ обработки, при котором для удаления металла используется многолезвийный металлорежущий инструмент. Протяжные инструменты используются, когда требуется высокая точность обработки для изготовления особо сложных форм", - говорится в сообщении.

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