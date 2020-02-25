В Костромаэнерго прошло годовое совещание с начальниками РЭС

Заместитель генерального директор – директор филиала «Россети Центр Костромаэнерго» Дмитрий Прохоров провел расширенное совещание с заместителями директора филиала по направлениям, начальниками районов электрических сетей (РЭС), заместителями начальников РЭС по развитию и реализации услуг, руководителями управлений и служб. В ходе совещания были заслушаны отчеты по основным направлениям производственной деятельности за 2019 год и обсуждены приоритетные задачи.

В 2019 году энергетиками филиала «Костромаэнерго» осуществлен капитальный ремонт 24 подстанций (ПС) напряжением 35-110 кВ, отремонтированы 607 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ., расчищено от древесно-кустарниковой растительности 1788,586 га просек, их расширение произведено на 10 гектарах. Наиболее крупными и значимыми объектами ремонтной программы филиала «Россети Центр Костромаэнерго» стали ПС 110/35/10 кВ Восточная-2, ПС 35/10 кВ Галичская ПТФ, ПС 110/35/10 кВ Кадый, ПС 35/6 кВ Центральная (г. Шарья).

По инвестиционной программе за отчетный период была проведена реконструкция 12 км линий электропередачи 110-0,4 кВ. Объем затраченных средств равен 12,744 млн рублей. Полезный котловой отпуск филиала за 2019год составил 2 396 млн. кВт*ч.

По результатам проделанной работы директор филиала «Россети Центр Костромаэнерго» Дмитрий Прохоров наградил почетной грамотой начальника Межевского РЭС Сергея Лугинина. По итогам производственной деятельности четвертого квартала 2019 года наибольших успехов добился коллектив Костромского РЭС, за что его начальник Олег Зайцев был удостоен Почетного переходящего кубка.

После совещания для начальников РЭС была организована экскурсия в Центр управления безопасностью (ЦУБ) и Городской диспетчерский пункт (ГДП), которые были торжественно открыты генеральным директором Россетей Павлом Ливинским 5 февраля в формате видеоконференцсвязи. ГДП оборудован цифровыми каналами связи и информационными системами, что позволяет в режиме онлайн осуществлять управление работой электрических сетей 0,4-10 кВ г. Костромы и Костромского района: получать и анализировать телеметрическую информацию о работе объектов сетевого комплекса, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. ЦУБ, введен в работу с модернизацией уже имеющейся системы видеонаблюдения ПС 35-110 кВ. Он является составной частью цифрового Центра управления сетями филиала. Важной его составляющей является система интеллектуального охранного видеонаблюдения, которая в момент несанкционированного проникновения на территорию подстанции выдает информацию в режиме реального времени. Кроме этих объектов, начальники районов электрических сетей Костромаэнерго посетили Нерехтский район, где познакомились с установленным цифровым оборудованием распределенной автоматизации Нерехтского РЭС. В 2019 году на его территории было смонтировано 16 реклоузеров, 15 интеллектуальных разъединителей и 3 комплекта индикаторов короткого замыкания на отпайках.

Совещания с начальниками районов электрических сетей проводятся в Костромаэнерго ежеквартально.